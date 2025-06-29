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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ відійшли з території Бєлгородської області РФ у районі Демидівки, — DeepState (карта)

Військовий сил оборони України на танку
Фото: Генштаб ЗСУ | Український військовослужбовець (ілюстративне фото)

Українські війська ймовірно відійшли з території Бєлгородської області Росії у районі прикордонного села Демидівка.

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Про те, що українських військових більше немає поблизу Демидівки, яка знаходиться на відстані двох кілометрів від державного кордону, свідчать дані карти аналітичного каналу Deep State.

На карті зникла "сіра зона" площею 4,55 кв. км уздовж кордону, тобто ділянка, скоріше за все, повернулася під контроль ЗС РФ.

Демидівка Бєлгородської області Fullscreen
Ситуація на кордоні біля російської Демидівки 27 червня
Фото: Скріншот
Демидівка Бєлгородської області Fullscreen
Ситуація на кордоні біля російської Демидівки 28 червня
Фото: Скріншот

Російське Міністерство оборони можливе витиснення Сил оборони України з Бєлгородської області не коментувало.

Важливо
"Наступ" на Бєлгородську область: ЗСУ знищили командний пункт 20-ї армії РФ у Демидівці
"Наступ" на Бєлгородську область: ЗСУ знищили командний пункт 20-ї армії РФ у Демидівці

Інформація від Генштабу ЗСУ

Минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 22 боєзіткнення — про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки Fullscreen
Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Південно-Слобожанський напрямок за даними Генштабу Fullscreen
Ситуція на Південно-Слобожанському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень.

Нагадаємо, жителі Бєлгородської області РФ навмисно залишають старі автомобілі на вулиці в надії, що ті будуть пошкоджені ударами дронів, аби згодом отримати грошову компенсацію від держави. У деяких випадках автівки підпалюють самостійно або намагаються імітувати обстріли, підкидаючи знайдені FPV-дрони.

Також Фокус писав, що винищувач МіГ-29 української тактичної авіації, озброєний двома французькими керованими авіабомбами AASM Hammer, завдав удар по скупченню живої сили противника в селищі Козинка Бєлгородської області.