ЗСУ відійшли з території Бєлгородської області РФ у районі Демидівки, — DeepState (карта)

Українські війська ймовірно відійшли з території Бєлгородської області Росії у районі прикордонного села Демидівка.

Related video

Про те, що українських військових більше немає поблизу Демидівки, яка знаходиться на відстані двох кілометрів від державного кордону, свідчать дані карти аналітичного каналу Deep State.

На карті зникла "сіра зона" площею 4,55 кв. км уздовж кордону, тобто ділянка, скоріше за все, повернулася під контроль ЗС РФ.

Ситуація на кордоні біля російської Демидівки 27 червня Фото: Скріншот

Ситуація на кордоні біля російської Демидівки 28 червня Фото: Скріншот

Російське Міністерство оборони можливе витиснення Сил оборони України з Бєлгородської області не коментувало.

Важливо

"Наступ" на Бєлгородську область: ЗСУ знищили командний пункт 20-ї армії РФ у Демидівці

Інформація від Генштабу ЗСУ

Минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 22 боєзіткнення — про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ситуція на Південно-Слобожанському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень.

Нагадаємо, жителі Бєлгородської області РФ навмисно залишають старі автомобілі на вулиці в надії, що ті будуть пошкоджені ударами дронів, аби згодом отримати грошову компенсацію від держави. У деяких випадках автівки підпалюють самостійно або намагаються імітувати обстріли, підкидаючи знайдені FPV-дрони.

Також Фокус писав, що винищувач МіГ-29 української тактичної авіації, озброєний двома французькими керованими авіабомбами AASM Hammer, завдав удар по скупченню живої сили противника в селищі Козинка Бєлгородської області.