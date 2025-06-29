ВС РФ достали из ствольной артиллерии до пригорода Сум, — СМИ (карта)

Неделю назад, ориентировочно 22-23 июня, вооруженные силы РФ ударили со ствольной артиллерией по селу Песчаное, которое расположено вблизи Сум.

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Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что расстояние от точки прилета в населенном пункте до границы областного центра составляет менее километра.

Вероятнее всего, предполагает источник издания, для обстрела Песчаного россияне применили 152-мм активно-реактивный снаряд из самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" или 2А36 "Гиацинт-Б", то есть прицепную пушку.

Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров.

Возможные точки, с которых ВС РФ стреляли по селу Песчаное Фото: УП

Журналисты замерили расстояние от точки прилета, которая есть в распоряжении издания, и предположили, что САУ, возможно, стреляла с территории России. ВС РФ, по их мнению, могли атаковать с севера, из района села Кульбаки, или с востока — из района Гуева и Горнали.

Отметим, что российская армия расширяет зону боевых действий в Сумской области. Из-за этого областному центру угрожают артиллерийские удары.

Напомним, 3 июня россияне нанесли удар по Сумах из реактивной артиллерии. Во время атаки погибли 3 человека, 16 получили ранения. Позже в больнице скончался 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии.

В то же время 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в приграничных районах Сумской области.