ЗС РФ дістали зі ствольної артилерії до передмістя Сум, — ЗМІ (карта)
Тиждень тому, орієнтовно 22-23 червня, збройні сили РФ вдарили зі ствольної артилерією по селу Піщане, яке розташоване поблизу Сум.
Співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах повідомив, що відстань від точки прильоту у населеному пункті до межі обласного центру становить менше кілометра.
Найімовірніше, припускає джерело видання, для обстрілу Піщаного росіяни застосували 152-мм активно-реактивний снаряд з самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С" або 2А36 "Гіацинт-Б", тобто причіпну гармату.
Максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33-40 кілометрів.
Журналісти заміряли відстань від точки прильоту, яка є в розпорядженні видання, й припустили, що САУ, можливо, стріляла з території Росії. ЗС РФ, на їхню думку, могли атакувати з півночі, з району села Кульбаки, або зі сходу – з району Гуєва та Горналі.
Зазначимо, що російська армія розширює зону бойових дій у Сумській області. Через це обласному центру загрожують артилерійські удари.
Нагадаємо, 3 червня росіяни завдали удару по Сумах з реактивної артилерії. Під час атаки загинули 3 людей, 16 отримали поранення. Пізніше у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай важкому стані.
Водночас 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумської області.