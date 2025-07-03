Спас четырех побратимов от 20 россиян: в Умани простились с командиром 110-й ОМБр (фото)

Командира легендарной 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко полковника Сергея Захаревича провели в последний путь в его родной Умани.

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Прощание с воином состоялось на Площади Соборности, собрав его друзей, родных, побратимов и жителей города, которые пришли, чтобы почтить его, сообщает мэрия Умани.

Сергей Захаревич родился и вырос в Умани, учился в школах №11 и №4, окончил Одесский институт сухопутных войск.

"Его боевой путь пролегал через 30-ю, 1-ю танковую и 33-ю механизированную бригады. А с февраля этого года он возглавил 110-ю ОМБр, героически державшую оборону Авдеевки, Покровского и южного направлений. Он всегда был рядом со своими бойцами не в штабе, а на передовой. Командир, вдохновлявший примером, действиями и несокрушимостью духа", – рассказали в горсовете.

Сергей Захаревич был настоящим командиром и берег своих людей Фото: Уманский городской совет/Telegram

Среди тех, кто пришел на похороны, был экс-руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации, а сейчас президент военно-гражданского союза "Боевое братство Украины" Павел Жебривский. По его словам, он познакомился с Сергеем в Дебальцево еще в 2014 году.

В комментарии "Суспільному" Жебривский рассказал, что военные между собой называли Захаревича "человек-война":

"А ребята мобилизованы были, кто-то от трактора, кто-то от автомобиля, и он их учил пользоваться оружием. Я помню, как нам передали АГС, и он ребятам показывал, как им пользоваться. Никогда не забуду, как он и четыре наших воина из разведбата на "Урале" заскочили к оркам на шахту в районе Чернухиного. Наших было четыре, а орков было около двадцати. И он вывел всех четырех полностью живыми, заходя практически в логове врага".

За свою службу Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, в июле 2022-го – орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени Фото: Уманский городской совет/Telegram

Последний раз Павел видел Сергея два месяца назад, когда привози ему продукты, дроны и другое.

"Сергей — это тот человек, который все время был на передовой. Сергей по своей натуре был молчун, он мало говорил и очень много делал. Он подготовил серьезные группы, которые уничтожали врага, применял практики, которых даже в НАТО нет. То есть "морские котики" и "зеленые береты" отдыхали по сравнению с тем, как готовил Сергей своих парней", – добавил Жебривский.

У героя остались жена и трое детей Фото: Уманский городской совет/Telegram

Сергей Захаревич погиб 1 июля во время удара ВС РФ баллистическими ракетами по селу Гуляйполе Днепропетровской области. Силы обороны Юга сообщали о пусках двух баллистических ракет, предположительно, типа "Искандер-М".

Вместе с ним погибли его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев .

Ранее Фокус писал, что еще известно о Сергее Захаревиче, а также рассказывал, что в Киеве простились с пилотом F-16 Максимом Устименко.