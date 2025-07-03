Врятував чотирьох побратимів від 20 росіян: в Умані попрощалися з командиром 110-ї ОМБр (фото)

Командира легендарної 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка полковника Сергія Захаревича провели в останню путь у його рідній Умані.

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Прощання з воїном відбулося на Площі Соборності, зібравши його друзів, рідних, побратимів та мешканців міста, які прийшли, щоб вшанувати його, повідомляє мерія Умані.

Сергій Захаревич народився і виріс в Умані, навчався в школах №11 і №4, закінчив Одеський інститут сухопутних військ.

"Його бойовий шлях пролягав через 30-ту, 1-шу танкову та 33-ю механізовану бригади. А з лютого цього року він очолив 110-ту ОМБр, яка героїчно тримала оборону Авдіївки, Покровського та південного напрямків. Він завжди був поруч зі своїми бійцями не в штабі, а на передовій. Командир, який надихав прикладом, діями та незламністю духу", — розповіли в міськраді.

Сергій Захаревич був справжнім командиром і беріг своїх людей Фото: Уманська міська рада/Telegram

Серед тих, хто прийшов на похорон, був екскерівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, а зараз президент військово-цивільної спілки "Бойове братство України" Павло Жебрівський. За його словами, він познайомився із Сергієм у Дебальцевому ще 2014 року.

У коментарі "Суспільному" Жебрівський розповів, що військові між собою називали Захаревича "людина-війна":

"А хлопці мобілізовані були, хтось від трактора, хтось від автомобіля, і він їх навчав користуватися зброєю. Я пам'ятаю, як нам передали АГС, і він хлопцям показував, як ним користуватися. Ніколи не забуду, як він і четверо наших воїнів із розвідбату на "Уралі" заскочили до орків на шахту в районі Чорнухиного. Наших було четверо, а орків було близько двадцяти. І він вивів усіх чотирьох повністю живими, заходячи практично в лігві ворога".

За свою службу Захаревич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, у липні 2022-го — орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Фото: Уманська міська рада/Telegram

Востаннє Павло бачив Сергія два місяці тому, коли привозив йому продукти, дрони та інше.

"Сергій — це та людина, яка весь час була на передовій. Сергій за своєю натурою був мовчун, він мало говорив і дуже багато робив. Він підготував серйозні групи, які знищували ворога, застосовував практики, яких навіть у НАТО немає. Тобто "морські котики" і "зелені берети" відпочивали порівняно з тим, як готував Сергій своїх хлопців", — додав Жебрівський.

У героя залишилися дружина і троє дітей Фото: Уманська міська рада/Telegram

Сергій Захаревич загинув 1 липня під час удару ЗС РФ балістичними ракетами по селу Гуляйполе Дніпропетровської області. Сили оборони Півдня повідомляли про пуски двох балістичних ракет, імовірно, типу "Іскандер-М".

Разом із ним загинули його заступник Дмитро Романюк і начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв.

Раніше Фокус писав, що ще відомо про Сергія Захаревича, а також розповідав, що в Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком.