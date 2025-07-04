ВС РФ атаковали собрание военных, куда прибыл комбриг Сергей Захаревич, — "Флэш"
Комбриг 110-й ОМБр Сергей Захаревич погиб во время "сбора". Противник узнал время и место и ударил "Искандером".
Проблема в том, что это мероприятие заранее обсуждалось в группе, где было несколько сотен участников, пишет в Facebook эксперт по военным радиотехнологиям, технический блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов.
"Некоторые комбриги и командующие сразу начали писать приказы о запретах Signal, WA, о переходе личного состава в другие мессенджеры. Но так проблему не решить", – подчеркивает он.
"Флэш" пытается донести людям следующие правила, которые могут спасти не одну жизнь:
- Если в группе есть хоть один человек, которого вы не знаете лично и при этом не уверены, что телефон у него, считайте, что группу читает противник.
- Даже в переписке двух человек удаляйте все важные сообщения после прочтения.
- В группе военного подразделения должен быть назначен Администратор, ежедневно следящий за каждым участником и его телефоном.
- В группах не обсуждаются важные военные события или действия, не публикуются координаты мер и сборов. Не рассылаются пароли и ключи.
- Не оставляйте личный телефон без присмотра. Всегда ставьте пароль на вход.
Сергей Захаревич, а также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев погибли 1 июля в результате ракетного удара ВС РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области.
С командиром простились в его родной Умани.
По словам побратимов, Захаревич был из тех командиров, кто максимально старался обучить своих бойцов и берег каждую жизнь. Он даже умудрился вывести из окружения из 20 россиян четырех своих побратимов.
У героя остались жена и трое детей.
Ранее Фокус писал, что еще известно о Сергее Захаревиче, а также рассказывал, что в Киеве простились с пилотом F-16 Максимом Устименко.