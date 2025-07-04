ВС РФ атаковали собрание военных, куда прибыл комбриг Сергей Захаревич, — "Флэш"

Комбриг 110-й ОМБр Сергей Захаревич погиб во время "сбора". Противник узнал время и место и ударил "Искандером".

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Проблема в том, что это мероприятие заранее обсуждалось в группе, где было несколько сотен участников, пишет в Facebook эксперт по военным радиотехнологиям, технический блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Некоторые комбриги и командующие сразу начали писать приказы о запретах Signal, WA, о переходе личного состава в другие мессенджеры. Но так проблему не решить", – подчеркивает он.

"Флэш" пытается донести людям следующие правила, которые могут спасти не одну жизнь:

Если в группе есть хоть один человек, которого вы не знаете лично и при этом не уверены, что телефон у него, считайте, что группу читает противник.

Даже в переписке двух человек удаляйте все важные сообщения после прочтения.

В группе военного подразделения должен быть назначен Администратор, ежедневно следящий за каждым участником и его телефоном.

В группах не обсуждаются важные военные события или действия, не публикуются координаты мер и сборов. Не рассылаются пароли и ключи.

Не оставляйте личный телефон без присмотра. Всегда ставьте пароль на вход.

Сергей Захаревич, а также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев погибли 1 июля в результате ракетного удара ВС РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области.

С командиром простились в его родной Умани.

По словам побратимов, Захаревич был из тех командиров, кто максимально старался обучить своих бойцов и берег каждую жизнь. Он даже умудрился вывести из окружения из 20 россиян четырех своих побратимов.

У героя остались жена и трое детей.

Ранее Фокус писал, что еще известно о Сергее Захаревиче, а также рассказывал, что в Киеве простились с пилотом F-16 Максимом Устименко.