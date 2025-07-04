ЗС РФ атакували збори військових, куди прибув комбриг Сергій Захаревич, — "Флеш"

Комбриг 110-ї ОМБр Сергій Захаревич загинув під час "збору". Противник дізнався час і місце та вдарив "Іскандером".

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Проблема в тому, що цей захід заздалегідь обговорювали в групі, де було кілька сотень учасників, пише у Facebook експерт із військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Деякі комбриги і командувачі одразу почали писати накази про заборони Signal, WA, про перехід особового складу в інші месенджери. Але так проблему не вирішити", — підкреслює він.

"Флеш" намагається донести людям такі правила, які можуть врятувати не одне життя:

Якщо в групі є хоч одна людина, яку ви не знаєте особисто і водночас не впевнені, що телефон у неї, вважайте, що групу читає противник.

Навіть у листуванні двох людей видаляйте всі важливі повідомлення після прочитання.

У групі військового підрозділу має бути призначений Адміністратор, який щодня стежить за кожним учасником і його телефоном.

У групах не обговорюються важливі військові події або дії, не публікуються координати заходів і зборів. Не розсилаються паролі та ключі.

Не залишайте особистий телефон без нагляду. Завжди ставте пароль на вхід.

Сергій Захаревич, а також його заступник Дмитро Романюк і начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв загинули 1 липня внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Гуляйполю в Дніпропетровській області.

Із командиром попрощалися в його рідній Умані.

За словами побратимів, Захаревич був із тих командирів, хто максимально намагався навчити своїх бійців і беріг кожне життя. Він навіть примудрився вивести з оточення з 20 росіян чотирьох своїх побратимів.

У героя залишилися дружина і троє дітей.

Раніше Фокус писав, що ще відомо про Сергія Захаревича, а також розповідав, що в Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком.