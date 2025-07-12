Лишили разведку "глаз": ВСУ уничтожили дроном российский комплекс "Ирония" (видео)

Операторы дронов 17-го центра специального назначения уничтожили вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония". Российская разведка активно использует такое оборудование для сбора информации об украинских подразделениях и планирования наступления.

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Оккупанты установили "Иронию" на одном из операционных участков передовой. Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины опубликовала видео уничтожения российского разведкомплекса на странице в Facebook.

В ВСУ рассказали, что противник пользуется такими разведывательными комплексами для сбора информации об объектах и позициях Сил обороны Украины, а также с их помощью наводят удары артиллерии и авиации.

Разведывательный комплекс "Ирония": характеристики

Оптико-электронный комплекс "Ирония" оснащен тепловизором и лазерным дальномером, а также может снимать видео, что позволяет ВС РФ круглосуточно наблюдать за украинскими военными в реальном времени на пункте управления и координировать наступательные действия.

Он начал поступать на вооружение российской армии в 2016 году. Комплекс "Ирония" был разработан в двух версиях: переносной и возимой. Вариант для автомобиля "Тигр" или "Гусар" весит 15 кг, переносной комплекс — 3.2 кг. Дальность действия дальномера с тепловизором по человеку достигает до 2.5 км, а по технике — до 7 км. Комплекс может передавать фото- и видеоинформацию на пункт управления по закрытым каналам на расстояние до 10 км.

Российские СМИ рассказывали, что комплексы "Ирония-М" ВС РФ используют для разведки и корректировки на Донбассе, а также их устанавливали в Николаевской области на Кинбурнской косе, чтобы не давать украинским подразделениям пересечь водную преграду.

Напомним, 11 июля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали об уничтожении в Мелитополе 5 оккупантов и станции спутниковой связи.

Пресс-служба бригады Рыцарей Зимнего Похода 10 июля опубликовала видео работы украинских бойцов, которые остановили танковую атаку россиян под Торецком.