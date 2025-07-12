Позбавили розвідку "очей": ЗСУ знищили дроном російський комплекс "Іронія" (відео)

Оператори дронів 17-го центру спеціального призначення знищили ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія". Російська розвідка активно використовує таке обладнання для збору інформації про українські підрозділи та планування наступу.

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Окупанти встановили "Іронію" на одній з операційних ділянок передової. Військова служба правопорядку у Збройних силах України опублікувала відео знищення російського розвідкомплексу на сторінці у Facebook.

В ЗСУ розповіли, що противник користується такими розвідувальними комплексами для збору інформації про об'єкти та позиції Сил оборони України, а також з їхньою допомогою наводять удари артилерії та авіації.

Розвідувальний комплекс "Іронія": характеристики

Оптико-електронний комплекс "Іронія" оснащений тепловізором і лазерним далекоміром, а також може знімати відео, що дозволяє ЗС РФ цілодобово спостерігати за українськими військовими в реальному часі на пункті управління та координувати наступальні дії.

Він почав надходити на озброєння російської армії у 2016 році. Комплекс "Іронія" був розроблений у двох версіях: переносній і возимій. Варіант для автомобіля "Тигр" або "Гусар" важить 15 кг, переносний комплекс — 3.2 кг. Дальність дії далекоміра з тепловізором по людині сягає до 2.5 км, а по техніці — до 7 км. Комплекс може передавати фото- та відеоінформацію на пункт управління закритими каналами на відстань до 10 км.

Російські ЗМІ розповідали, що комплекси "Іронія-М" ЗС РФ використовують для розвідки та корегування на Донбасі, а також їх встановлювали у Миколаївській області на Кінбурнській косі, щоб не давати українським підрозділам перетнути водну перешкоду.

Нагадаємо, 11 липня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про знищення в Мелітополі 5 окупантів і станції супутникового зв'язку.

Пресслужба бригади Лицарів Зимового Походу 10 липня опублікувала відео роботи українських бійців, які зупинили танкову атаку росіян під Торецьком.