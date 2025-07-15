JASSM для Украины: почему F-16 ВСУ нельзя оснастить новыми ракетами США, — обозреватель (видео)

Украина может получить крылатую ракету JASSM от Соединенных Штатов Америки, но не сможет ее использовать для ударов по объектам Вооруженных сил Российской Федерации. Проблема заключается в истребителях F-16, которые имеют Вооруженные силы Украины. Имеющиеся самолеты не способны запустить ни JASSM, ни Taurus.

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Для того, что украинские истребители могли запустить американскую ракету JASSM, их нужно модернизировать, заявил авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев 24". Сначала нужно доработать авионику и, по мнению эксперта, США помогут провести эти усовершенствования. Храпчинский также назвал возможные цели ВСУ, по которым стоит ударить американскими ракетами весом полтонны.

Авиаэксперт пояснил, что JASSM могут нести самолеты F-16 версии "Block 40 и выше", при этом Украина использует другие варианты истребителя. Самолеты, которыми воюют украинцы, имеют ограниченные возможности. В связи с этим есть проблемы как с этим средством поражения, так и с ракетами Taurus, сказал он.

"Нам нужно будет модернизировать наши самолеты, потому что наших возможностей на этих F-16 недостаточно. Мы снова встречаемся с той же проблемой, о которой постоянно говорят. Мы хотим ракеты Taurus, при этом надо понять, что платформа, которая несет эту ракету, у нас нет", — прозвучало на видео.

Ракеты JASSM — детали

Храпчинский назвал возможные цели на территории РФ, по которым можно было бы ударить JASSM:

аэродром "Миллерово" (в 200 км от линии фронта);

пусковые установки ОТРК "Искандер" — ВС РФ установили вокруг Украины 60 ПУ, а всего есть около 150. Установки, которые не используются, стоят в укрытиях. По мнению авиаэксперта, потеря этих устройств "приведет к колоссальным последствиям";

производственные мощности РФ, например, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева в Таганроге (около 200 км);

военные объекты РФ в Московской области.

"Если в Московскую область будут долетать крылатые или любые ракеты с полезной нагрузкой около 450 кг, это будет самое психологическое давление на Россию", — подытожил авиаэксперт.

Отметим, 14 июля на портале Military Watch Magazine рассказали о возможности предоставления ракет JASSM Украине. Аналитики собрали заявления в западных медиа о продолжении помощи США и решение президент Дональда Трампа. В итоге сошлись на том, что речь идет о варианте ракет AGM-158 JASSM, которые лучше всего подходят для пуска с F-16.

Между тем на портале Defense Expess оценили шансы на получение ракет JASSM и других видов средств поражения, которые помогли бы Украине добраться вглубь РФ. В статье назвали два варианта, вероятность получения которых высокая и средняя: AGM-158A JASSM (вес 450 кг, дальность 370 км) и AGM-158B JASSM-ER (вес 450 кг, дальность 900 км).

Напоминаем, медиа Bild собрало мнения российских милблогеров, которые вот-вот ждут ударов ракет JASSM.