JASSM для України: чому F-16 ЗСУ не можна оснастити новими ракетами США, — оглядач (відео)

Україна може отримати крилату ракету JASSM від Сполучених Штатів Америки, але не зможе її використати для ударів по об'єктах Збройних силах Російської Федерації. Проблема полягає у винищувачах F-16, які мають Збройні сили України. Наявні літаки не здатні запустити ні JASSM, ні Taurus.

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Для того, що українські винищувачі могли запустити американську ракету JASSM, їх потрібно модернізувати, заявив авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Київ 24". Спершу потрібно допрацювати авіоніку і, на думку експерта, США допоможуть провести ці вдосконалення. Храпчинський також назвав можливі цілі ЗСУ, по яких варто вдарити американськими ракетами вагою пів тонни.

Авіаексперт пояснив, що JASSM можуть нести літаки F-16 версії "Block 40 і вище", при цьому Україна використовує інші варіанти винищувача. Літаки, якими воюють українці, мають обмежені можливості. З огляду на це є проблеми як з цим засобом ураження, так і з ракетами Taurus, сказав він.

"Нам потрібно буде модернізувати наші літаки, тому що наших можливостей на цих F-16 недостатньо. Ми знову зустрічаємось з тією ж проблемою, про яку постійно кажуть. Ми хочемо ракети Taurus, при цьому треба зрозуміти, що платформа, яка несе цю ракету, у нас немає", — пролунало на відео.

Ракети JASSM — деталі

Храпчинський назвав можливі цілі на території РФ, по яких можна було б вдарити JASSM:

аеродром "Миллерово" (за 200 км від лінії фронту);

пускові установки ОТРК "Искандер" — ЗС РФ встановила навколо Україн 60 ПУ, а загалом є близько 150. Установки, які не використовуються, стоять в укриттях. На думку авіаексперта, втрата цих пристроїв "призведе до колосальних наслідків";

виробничі потужності РФ, наприклад, Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва у Таганрозі (близько 200 км);

військові об'єкти РФ у Московській області.

"Якщо в Московську область будуть долітати крилаті або будь-які ракети з корисною навантаженням близько 450 кг, це буде найбільш психологічний тиск на Росію", — підсумував авіаексперт.

Зазначимо, 14 липня на порталі Military Watch Magazine розповіли про можливість надання ракет JASSM Україні. Аналітики порталу зібрали заяви у західних медіа щодо продовження допомоги США та рішення президент Дональда Трампа. В підсумку зійшлися на тому, що ідеться про варіант ракет AGM-158 JASSM, які найкраще підходять для пуску з F-16.

Тим часом на порталі Defense Expess оцінили шанси на отримання ракет JASSM та інших видів засобів ураження, які допомогли б Україні дістатись вглиб РФ. У статті назвали два варіанти, ймовірність отримання яких висока та середня: AGM-158A JASSM (вага 450 кг, дальність 370 км) та AGM-158B JASSM-ER (вага 450 кг, дальність 900 км).

Нагадуємо, медіа Bild зібрало думки російських мілблогерів, які от-от чекають ударів ракет JASSM.