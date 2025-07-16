Доставлял помощь ВСУ: латвийский мэр пострадал в Украине во время обстрела, — СМИ

Глава муниципалитета Огре Эгилс Гельманис получил ранения во время поездки в Украину. Он передавал технику для украинских военных, когда произошла стрельба.

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Во время гуманитарной миссии в Украину был ранен мэр латвийского города Огре Эгилс Гельманис. Об этом сообщил портал LSM.lv со ссылкой на заявление представителя муниципалитета Патрикса Грива.

По словам Грива, Гельманис, который возглавляет Огрский областной совет от политической силы "Национальный альянс", находился в рабочей командировке, во время которой вместе с единомышленниками доставлял транспортные средства и другую помощь на нужды украинской армии.

"Подобные поездки входят в его регулярный график с 2022 года. С начала полномасштабной войны он каждые несколько месяцев передает ВСУ десятки автомобилей. На этот раз привезли около 20 машин", — рассказал Грива.

Известно, что во время одной из таких миссий груз попал под обстрел.

"Мы выяснили, что прошлой ночью происходила стрельба, в результате которой мэр получил ранения", — сообщил представитель городского совета.

По информации источников, состояние Гельманиса оценивается как стабильное. Однако детали инцидента остаются неизвестными. Из соображений безопасности маршрут гуманитарного конвоя не разглашается, и пока не раскрываются подробности относительно характера ранения или того, в какой именно больнице находится пострадавший.

"Такие поездки всегда связаны с риском. Конкретная информация о месте происшествия отсутствует", — добавил Грива.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения Латвия активно поддерживает Украину на всех уровнях.

Как писал Фокус, в начале июля правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 бронетранспортеров (БТР) Patria 6×6 и дополнительного военного оборудования. Эти бронированные машины Латвия начала производить для Украины в феврале 2025 года.

В январе 2025 года Латвия заключила контракт с испанской Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD, которые обойдутся стране в 373 млн евро.