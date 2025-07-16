Доставляв допомогу ЗСУ: латвійський мер постраждав в Україні під час обстрілу, – ЗМІ

Очільник муніципалітету Огре Егілс Гельманіс отримав поранення під час поїздки в Україну. Він передавав техніку для українських військових, коли сталася стрілянина.

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Під час гуманітарної місії до України було поранено мера латвійського міста Огре Егілса Гельманіса. Про це повідомив портал LSM.lv із посиланням на заяву представника муніципалітету Патрікса Гріва.

За словами Гріва, Гельманіс, який очолює Огрську обласну раду від політичної сили "Національний альянс", перебував у робочому відрядженні, під час якого разом з однодумцями доставляв транспортні засоби та іншу допомогу на потреби української армії.

"Подібні поїздки входять до його регулярного графіку з 2022 року. З початку повномасштабної війни він що кілька місяців передає ЗСУ десятки автомобілів. Цього разу привезли близько 20 машин", – розповів Гріва.

Наразі відомо, що під час однієї з таких місій вантаж потрапив під обстріл.

"Ми з’ясували, що минулої ночі відбувалася стрілянина, внаслідок якої мер отримав поранення", – повідомив представник міської ради.

За інформацією джерел, стан Гельманіса оцінюється як стабільний. Проте деталі інциденту залишаються невідомими. З міркувань безпеки маршрут гуманітарного конвою не розголошується, і наразі не розкриваються подробиці щодо характеру поранення чи того, в якій саме лікарні перебуває постраждалий.

"Такі поїздки завжди пов’язані з ризиком. Конкретна інформація про місце події відсутня", – додав Гріва.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення Латвія активно підтримує Україну на всіх рівнях.

Як писав Фокус, напочатку липня уряд Латвії схвалив передачу Україні 42 бронетранспортерів (БТР) Patria 6×6 і додаткового військового обладнання. Ці броньовані автівки Латвія почала виробляти для України у лютому 2025 року.

У січні 2025 року Латвія уклала контракт з іспанською Santa Bárbara Sistemas на постачання 42 бойових машин піхоти ASCOD, які коштуватимуть країні 373 млн євро.