Штрафы от ТЦК: какие из них можно оспорить в суде

Начиная с 17 июля 2025 года, ТЦК и СП не имеют права штрафовать за несвоевременное обновление военно-учетных данных, которые должны были быть представлены до 16 июля 2024 года.

Related video

Причина – истечение годового срока привлечения к админответственности именно за это правонарушение, что регулируется примечанием статьи 210 Кодекса об админнарушениях (КУоАП), объяснил в беседе с "Суспільне" юрист Дмитрий Моргун.

"Речь идет о составе административного правонарушения, предусмотренного статьей 210 КУоАП. И в этом случае процедура взыскания является административной. Один год — это общий срок привлечения к административной ответственности по этим делам. С момента, когда возникла обязанность провести обновление учета данных, согласно закону. Это, так же как в Уголовном кодексе прописаны сроки, тяжести и особой тяжести", – говорит юрист.

Однако, подчеркивает он, истечение срока не касается, например, объявления человека в розыск сотрудниками ТЦК. По его словам, КУоАП вообще не регулирует вопрос, связанный ним.

"С точки зрения права, полномочия задерживать гражданина, вести его в ТЦК и СП — это нарушение конституционного права, то есть на передвижение людей", — пояснил Моргун.

Важно

В Раде сказали, сколько украинцев ТЦК ежемесячно мобилизуют

Штрафы, которые выписаны после 17 июля 2025 года, можно обжаловать в суде.

"Я уверен, если такие обжалования будут, то суды будут отменять такие постановления. Суды и отменяют. Судебная практика, она ведь тоже не стоит на месте. Например, мало просто выписать штраф человеку. Человек сидит дома, не знает о повестке. По постановлению Кабмина считается, что ему вручена эта повестка и позже. Не знает об этом. Он не намерен нарушить эту статью 210. Чтобы нарушить что-то — надо знать об этом. И когда эта повестка возвращается, они составляют штраф, и автоматически кидают человека в розыск", – продолжает правовед.

Моргун отмечает, что если человек не знал о штрафе и своевременно не оплатил его, это можно доказать в суде:

"Есть процедура в КУоАП, где не просто составляют этот материал, а обязаны сообщить и пригласить человека на рассмотрение его дела. И суды отменяют, потому что человек не знал о дате и времени рассмотрения и не воспользовался правовой помощью".

Если человек попал в розыск ТЦК и СП, ему необходимо обращаться в административные суды. Моргун отмечает, что в розыске иногда оказываются люди, вообще исключенные из учета.

Также, когда военнообязанный добровольно придет в ТЦК, чтобы оплатить штраф, то получит возможность оплатить его со скидкой. Юрист однако добавляет, что это можно сделать дистанционно:

"Человек может признать свою вину по этой статье 210. Он имеет право направить заявление о признании этой вины, и в связи с тем применить эту скидку. Но также имеет право направить его по почте", — сказал Дмитрий Моргун.

Позиция ТЦК и СП

В свою очередь спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин напомнил, что это не распространяется на другие нарушения военного учета.

"То, что с 17 июля 2024 года уже прошел целый год, вовсе не означает, что аннулируются все нарушения, совершенные гражданином в течение своей жизни. Отдельно – если мужчина в течение этого года так и не обновил свои данные. Как и не отменяется требование иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его для проверки полиции или военнослужащим ТЦК и СП", – сообщил военный в Facebook.

Истомин также рассказал, что если гражданин считает, что штраф по статье 210-1 ему выписали незаконно, – он всегда может обжаловать его в судебном порядке.

"В конце концов наложение штрафов никогда и не было основной целью деятельности ТЦК и СП. Если во время проверки документов будет установлено, что военнообязанный гражданин состоит в розыске или нарушает правила военного учета; расхождение данных между его документом и теми, что в базе — дальнейшие действия в отношении данного гражданина будут такими же, как и были раньше — они определены постановлением Кабмина №560 и будут абсолютно законными. И тот факт, что с 17 июля 2024 года прошел уже год – не оказывают на эти действия никакого влияния", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Что говорят в Минобороны

Как отмечает "Суспільне", в Минобороны ситуацию не прокомментировали. Однако, как отметили специалисты на странице приложения "Резерв+", в последней версии для дел о нарушении добавили новый статус "Неактивно".

"У некоторых нарушений истекает срок наложения административной ответственности, поэтому они будут обозначены новым статусом, а оплатить их будет невозможно", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут появиться мобильные ТЦК. Такой вариант рассматривается после прицельных атак ВС РФ по зданиям ТЦК и СП в разных городах Украины.

Мы также рассказывали о том, что в Одессе сотрудников ТЦК обвинили в избиении врача из Харькова.