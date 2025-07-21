Штрафи від ТЦК: які з них можна оскаржити в суді

Починаючи з 17 липня 2025 року, ТЦК і СП не мають права штрафувати за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, які мали бути подані до 16 липня 2024 року.

Related video

Причина — закінчення річного строку притягнення до адмінвідповідальності саме за це правопорушення, що регулюється приміткою до статті 210 Кодексу про адмінпорушення (КУпАП), пояснив у бесіді з "Суспільне" юрист Дмитро Моргун.

"Йдеться про склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП. І в цьому випадку процедура стягнення є адміністративною. Один рік — це загальний строк притягнення до адміністративної відповідальності у цих справах. З моменту, коли виник обов'язок провести оновлення обліку даних, згідно із законом. Це, так само як у Кримінальному кодексі прописані строки, тяжкості та особливої тяжкості", — каже юрист.

Однак, підкреслює він, закінчення терміну не стосується, наприклад, оголошення людини в розшук співробітниками ТЦК. За його словами, КУпАП узагалі не регулює питання, пов'язане ним.

"З точки зору права, повноваження затримувати особу, вести її в ТЦК і СП — це порушення конституційного права, тобто на пересування людей", — пояснив Моргун.

Важливо

У Раді сказали, скільки українців ТЦК щомісяця мобілізують

Штрафи, які виписані після 17 липня 2025 року, можна оскаржити в суді.

"Я впевнений, якщо такі оскарження будуть, то суди скасовуватимуть такі постанови. Суди і скасовують. Судова практика, вона ж теж не стоїть на місці. Наприклад, мало просто виписати штраф людині. Людина сидить удома, не знає про повістку. За постановою Кабміну вважається, що їй вручено цю повістку і пізніше. Не знає про це. Вона не має наміру порушити цю статтю 210. Щоб порушити щось — треба знати про це. І коли ця повістка повертається, вони складають штраф, і автоматично кидають людину в розшук", — продовжує правознавець.

Моргун зазначає, що якщо людина не знала про штраф і своєчасно не сплатила його, це можна довести в суді:

"Є процедура в КУпАП, де не просто складають цей матеріал, а зобов'язані повідомити і запросити людину на розгляд її справи. І суди скасовують, бо людина не знала про дату і час розгляду і не скористалася правовою допомогою".

Якщо людина потрапила в розшук ТЦК і СП, їй необхідно звертатися до адміністративних судів. Моргун зазначає, що в розшуку іноді опиняються люди, взагалі виключені з обліку.

Також, коли військовозобов'язаний добровільно прийде до ТЦК, щоб сплатити штраф, то отримає можливість сплатити його зі знижкою. Юрист однак додає, що це можна зробити дистанційно:

"Людина може визнати свою провину за цією статтею 210. Вона має право надіслати заяву про визнання цієї вини, і у зв'язку з тим застосувати цю знижку. Але також має право надіслати її поштою", — сказав Дмитро Моргун.

Позиція ТЦК і СП

Своєю чергою спікер Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін нагадав, що це не поширюється на інші порушення військового обліку.

"Те, що з 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анулюються всі порушення, вчинені громадянином упродовж свого життя. Окремо — якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої дані. Як і не скасовується вимога мати при собі військово-обліковий документ і надавати його для перевірки поліції або військовослужбовцям ТЦК і СП", — повідомив військовий у Facebook.

Істомін також розповів, що якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно, — він завжди може оскаржити його в судовому порядку.

"Зрештою накладення штрафів ніколи й не було основною метою діяльності ТЦК і СП. Якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов'язаний громадянин перебуває в розшуку або порушує правила військового обліку; розбіжність даних між його документом і тими, що є в базі, — подальші дії щодо такого громадянина будуть такими самими, як і були раніше, — вони визначені постановою Кабміну №560 і будуть абсолютно законними. І той факт, що з 17 липня 2024 року минув уже рік — не чинить на ці дії жодного впливу", — ідеться в публікації.

Фото: Скриншот

Що кажуть у Міноборони

Як зазначає "Суспільне", у Міноборони ситуацію не прокоментували. Однак, як зазначили фахівці на сторінці застосунку "Резерв+", в останній версії для справ про порушення додали новий статус "Неактивно".

"У деяких порушень спливає термін накладення адміністративної відповідальності, тож їх буде позначено новим статусом, а оплатити їх буде неможливо", — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК. Такий варіант розглядається після прицільних атак ЗС РФ по будівлях ТЦК і СП у різних містах України.

Ми також розповідали про те, що в Одесі співробітників ТЦК звинуватили в побитті лікаря з Харкова.