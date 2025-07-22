Крупный производитель взрывчатки: украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Объект "страдает" от БПЛА уже не первый раз.

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Указанная нефтехимическая компания — один из крупнейших производителей нефтехимии и органического синтеза в РФ и Восточной Европе, сообщил Telegram-канал "Exilenova+".

Предприятие входит в производственную цепь российского ВПК. Продукция органического синтеза используется как сырье для производства широкого спектра взрывчатых веществ для артиллерийских снарядов, авиабомб и других боеприпасов.

Кроме этого, на предприятии функционируют ключевые мощности базовой нефтехимии: производство сжиженных углеводородов, МТАЭ, бензола, фенола, альфаметилстирола и олефинов.

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил факт атаки по Новокуйбышевской нефтехимической компании.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания — единственный в России производитель синтетического этилового спирта, не имеющий аналогов в других постсоветских странах. Годовой объем переработки — около 1 млн тонн, заметил он.

Новокуйбышевский НПЗ под прицелом с 2024 года

Отметим, что на момент публикации новости СБС ВСУ не комментировали прилеты дронов по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу.

Российское Минобороны заявляет об уничтожении перехвате суммарно 35 украинских беспилотников самолетного типа. При этом три из них якобы сбили над территорией Самарской области.

Украинские дроны не первый раз атаковали Новокуйбышевский НПЗ. В марте 2025 года после попаданий БПЛА на объекте вспыхнул сильный пожар.

Схожий удар был и в марте 2024 года: тогда беспилотники нанесли комплексный удар по нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. Суммарно данные заводы перерабатывают до 25 миллионов тонн нефти в год — это почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Напомним, оккупанты могли применить в зоне боевых действий новые ударные дроны "Гарпия-А1". По конструкции беспилотник поход на "Шахед".

Вечером 18 июля российские власти вводили в аэропортах план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Дроны заметили в семи областях.