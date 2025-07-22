Великий виробник вибухівки: українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ (відео)

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували "Новокуйбишевську нафтохімічну компанію" в Самарській області Росії. Об'єкт "страждає" від БПЛА вже не вперше.

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Зазначена нафтохімічна компанія — один із найбільших виробників нафтохімії та органічного синтезу в РФ і Східній Європі, повідомив Telegram-канал "Exilenova+".

Підприємство входить у виробничий ланцюг російського ВПК. Продукція органічного синтезу використовується як сировина для виробництва широкого спектра вибухових речовин для артилерійських снарядів, авіабомб та інших боєприпасів.

Крім цього, на підприємстві функціонують ключові потужності базової нафтохімії: виробництво скраплених вуглеводнів, МТАЕ, бензолу, фенолу, альфаметилстиролу та олефінів.

Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив факт атаки щодо Новокуйбишевської нафтохімічної компанії.

Новокуйбишевська нафтохімічна компанія — єдиний у Росії виробник синтетичного етилового спирту, який не має аналогів в інших пострадянських країнах. Річний обсяг переробки — близько 1 млн тонн, зауважив він.

Новокуйбишевський НПЗ під прицілом з 2024 року

Зазначимо, що на момент публікації новини СБС ЗСУ не коментували прильоти дронів по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу.

Російське Міноборони заявляє про знищення та перехоплення сумарно 35 українських безпілотників літакового типу. При цьому три з них нібито збили над територією Самарської області.

Українські дрони не вперше атакували Новокуйбишевський НПЗ. У березні 2025 року після влучень БПЛА на об'єкті спалахнула сильна пожежа.

Схожий удар був і в березні 2024 року: тоді безпілотники завдали комплексного удару по нафтопереробних заводах у Самарській області. Сумарно ці заводи переробляють до 25 мільйонів тонн нафти на рік — це майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

Нагадаємо, окупанти могли застосувати в зоні бойових дій нові ударні дрони "Гарпія-А1". За конструкцією безпілотник схожий на "Шахед".

Увечері 18 липня російська влада запроваджувала в аеропортах план "Ковер" через атаку безпілотників. Дрони помітили в семи областях.