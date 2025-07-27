"Курите бамбучелло": россияне пытались одновременно убить всех командиров "Линии дронов"

Оккупанты осуществили синхронные попытки ликвидировать "Земляка", "Кириловича", "Клима", "Хасана" и "Ахиллеса", но ни одна из них не достигла цели

Related video

В пятницу, 25 июля, россияне пытались одновременно уничтожить всех командиров подразделений "Феникс", "К-2", "Птицы Мадьяра", "Рарог" и "Ахиллес", сообщил в соцсети командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

"Пигдоги, мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло", — прокомментировал "усилия" россиян майор ВСУ.

Он констатировал, что этим летом практически каждый четвертый военный армии страны-агрессора и каждая третья вражеская цель "минусуется" бойцами подразделений "Линии Дронов" новосозданной Группировки Сил Беспилотных Систем и предупредил, что украинцы продолжат уничтожать захватчиков.

Сообщение Командующего СБС Роберта Бровди Фото: Скриншот

Напомним, о запуске проекта "Линия Дронов" стало известно в начале февраля. Среди основных задач, которые ставились военным, было формирование т.н. killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь. Также "дронщики" должны были предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к позициям Сил обороны.

После назначения "Мадьяра" командующим СБС, украинские операторы БПЛА изменили приоритеты — теперь основными целями пилотов ВСУ вместо не логистики стали вражеские экипажи дронов.

В конце июня Роберт "Мадьяр" Бровди подвел итоги первой недели своей работы в должности командующего СБС, отметив, что отныне подразделения действуют в единой вертикали и размещаются с учетом актуальных вызовов на фронте.

Тем временем в 427-м отдельном полку беспилотных систем "Рарог" Вооруженных сил Украины формировали первый женский экипаж, который будет перехватывать российские беспилотники.