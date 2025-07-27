"Куріть бамбучелло": росіяни намагалися одночасно вбити усіх командирів "Лінії дронів"

Окупанти здійснили синхронні спроби ліквідувати "Земляка", "Кириловича", "Кліма", "Хасана" та "Ахіллеса", але жодна з них не досягла мети

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У п'ятницю, 25 липня, росіяни силувалися одночасно знищити усіх командирів підрозділів "Фенікс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" та "Ахіллес", повідомив у соцмережі командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

"Пігдоги, ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло", — прокоментував "зусилля" росіян майор ЗСУ.

Він констатував, що цього літа практично кожний четвертий військовий армії країни-агресора та кожна третя ворожа ціль "мінусується" бійцями підрозділів "Лінії Дронів" новоствореного Угруповання Сил Безпілотних Систем та попередив, що українці продовжать знищувати загарбників.

Допис Командувача СБС Роберта Бровді Фото: Скрiншот

Нагадаємо, про запуск проекту "Лінія Дронів" стало відомо на початку лютого. Серед основних задач, які ставилися військовим, була формування т.зв. killzone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат. Також "дронщики" повинні були надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття й виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до позицій Сил оборони.

Після призначення "Мадяра" командувачем СБС, українські оператори БПЛА змінили пріоритети — тепер основними цілями пілотів ЗСУ замість не логістики стали ворожі екіпажі дронів.

Наприкінці червня Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки першого тижня своєї роботи на посаді командувача СБС, зазначивши, що відтепер підрозділи діють у єдиній вертикалі та розміщуються з урахуванням актуальних викликів на фронті.

Тим часом в 427-му окремому полку безпілотних систем "Рарог" Збройних сил України формували перший жіночий екіпаж, що перехоплюватиме російські безпілотники.