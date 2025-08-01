Танк "Штурм": действительно ли в РФ появилась первая безэкипажная бронемашина, — аналитик

Новый "автономный" российский танк унаследовал старые корпуса от Т-72/Т-90. Он не имеет реальной автономности, что свидетельствует скорее о сокращении расходов и пропаганде РФ, чем о настоящих инновациях на поле боя или полноценной интеграции ИИ.

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Российские военные представили новую "автономную" наземную боевую систему, объявив о ее полевых испытаниях. Основной боевой танк "Штурм" был разработан по заказу Министерства обороны на танковом заводе "Уралвагонзавод" и предназначен для применения в городских условиях с ограниченным дистанционным управлением.

Блогер: "Это совсем не новость — этот танк допиливают с момента появления "Арматы" уже десять лет"

Фокус перевел статью специалиста по военной технике, журналиста Питера Сучиу, который разобрался, действительно ли РФ создала первый "беспилотный" танк "Штурм".

Видео "новой" платформы впервые опубликовал российский военный блогер (mil-blogger) и OSINT-аналитик Andrei_bt в Телеграмме.

Однако военный блогер скептически оценил возможности "Штурма", написав: "Это вовсе не новость — этот танк допиливают с момента появления "Арматы" уже десять лет. Сама идея тоже не нова; см. подробное описание этого проекта и почему это типичная схема зарабатывания денег для УВЗ".

Что такое танк "Штурм"

"Новая" платформа на базе искусственного интеллекта построена на существенно модифицированном шасси основного боевого танка Т-72 или Т-90. Она вооружена 125-мм основной пушкой Д-414, укороченной и модифицированной для ведения боевых действий в городских условиях. Передняя часть машины оснащена бульдозерным отвалом, который помогает ей сдвигать препятствия с места, а не просто переезжать через них.

"Штурм" разрабатывается уже несколько лет: впервые он был анонсирован в 2018 году как модульная платформа, предназначенная для ведения боевых действий в городских условиях. Однако его продвижение довольно медленное. В отличие от ОБТ нового поколения Т-14 "Армата", который должен был полностью отойти от устаревших платформ советской эпохи, этот роботизированный танк уходит корнями в прошлое. Возможно, все дело в затратах.

"Использование старых корпусов Т-72А свидетельствует о том, что система разрабатывалась с учетом экономической эффективности и наличия устаревшего оборудования", — объясняет Interesting Engineering.

Кремль израсходовал свои запасы танков и другого оборудования времен холодной войны, восполняя потери, понесенные в ходе продолжающейся войны в Украине, но у него все еще хватает танков Т-72, которые можно использовать для производства партии танков "Штурм". Эта машина гораздо менее модульная, чем планировалось изначально, что и неудивительно.

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Варианты нового танка должны были включать 50-тонную штурмовую машину, вооруженную 125-мм или даже 152-мм основной пушкой; версию, оснащенную термобарической ракетной установкой РПО-2 "Шмель" и пулеметом ПКТМ для поддержки штурма в ближнем бою; и еще одну, вооруженную РПО-2, двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42 и пулеметом ПКТМ, которая могла бы обеспечить противодействие пехоте.

Четвертая версия, разработанная для широкомасштабных атак, по сообщениям, была оснащена 16 неуправляемыми 220-мм термобарическими ракетами, такими же, которые используются на российской многоствольной ракетной установке ТОС-1А.

В настоящее время работа сосредоточена на базовой модели с адаптированной 125-мм основной пушкой Д-414, которая позволяет башне поворачиваться на 360 градусов даже в условиях тесных городских кварталов.

"Штурм" не полностью автономен

Еще одним существенным изменением является то, что штурмовая машина должна была управляться дистанционно из машины управления и командования, а также иметь некоторые автономные возможности.

Недавно было опубликовано видео с экипажем на борту машины во время испытаний, которое позволяет предположить, что ни дистанционное управление, ни автономные возможности до сих пор не готовы. Это ставит под сомнение само предназначение машины "Штурм".

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Модульная платформа была разработана для проведения операций против укрепленных позиций и нанесения ударов в городских условиях, а это может свидетельствовать, что Россия строила планы в отношении городов противника.

Существенная часть боевых действий в российско-украинском конфликте происходила в городских районах, и война четко показала, что города по-прежнему имеют стратегическое значение. При этом они нередко становятся местом самых тяжелых боев.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Он проживает в Мичигане.