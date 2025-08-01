Танк "Штурм": чи справді у РФ з'явилась перша безекіпажна бронемашина, — аналітик

Новий "автономний" російський танк успадкував старі корпуси від Т-72/Т-90. Він не має реальної автономності, що свідчить радше про скорочення витрат і пропаганду РФ, ніж про справжні інновації на полі бою або повноцінну інтеграцію ШІ.

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Російські військові представили нову "автономну наземну бойову систему, оголосивши про її польові випробування. Основний бойовий танк "Штурм" був розроблений на замовлення Міністерства оборони на танковому заводі "Уралвагонзавод" і призначений для застосування в міських умовах з обмеженим дистанційним керуванням.

Блогер: "Це зовсім не новина — цей танк допилюють з моменту появи "Армати" вже десять років"

Фокус переклав статтю фахівця з військової техніки, журналіста Пітера Сучіу, який розібрався, чи дійсно РФ створила перший "безпілотний" танк "Штурм".

Відео "нової" платформи вперше опублікував російський військовий блогер (mil-blogger) і OSINT-аналітик Andrei_bt в Телеграмі.

Однак військовий блогер скептично оцінив можливості "Штурму", написавши: "Це зовсім не новина — цей танк допилюють з моменту появи "Армати" вже десять років. Сама ідея теж не нова; див. докладний опис цього проєкту і чому це типова схема заробляння грошей для УВЗ".

Що таке танк "Штурм"

"Нова" платформа на базі штучного інтелекту побудована на істотно модифікованому шасі основного бойового танка Т-72 або Т-90. Вона озброєна 125-мм основною гарматою Д-414, вкороченою і модифікованою для ведення бойових дій в міських умовах. Передня частина машини оснащена бульдозерним відвалом, який допомагає їй зрушувати перешкоди з місця, а не просто переїжджати через них.

"Штурм" розробляється вже кілька років: вперше він був анонсований у 2018 році як модульна платформа, призначена для ведення бойових дій в міських умовах. Однак його поступ досить повільний. На відміну від ОБТ нового покоління Т-14 "Армата", який повинен був повністю відійти від застарілих платформ радянської епохи, цей роботизований танк сягає корінням у минуле. Можливо, вся річ у витратах.

"Використання старих корпусів Т-72А свідчить про те, що система розроблялася з урахуванням економічної ефективності та наявності застарілого обладнання", — пояснює Interesting Engineering.

Кремль витратив свої запаси танків та іншого обладнання часів холодної війни, заповнюючи втрати, понесені в ході триваючої війни в Україні, але у нього все ще вистачає танків Т-72, які можна використовувати для виробництва партії танків "Штурм". Ця машина набагато менш модульна, ніж планувалося спочатку, що й не дивно.

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Варіанти нового танка мали включати 50-тонну штурмову машину, озброєну 125-мм або навіть 152-мм основною гарматою; версію, оснащену термобаричною ракетною установкою РПО-2 "Шмель" і кулеметом ПКТМ для підтримки штурму в ближньому бою; і ще одну, озброєну РПО-2, двома 30-мм автоматичними гарматами 2А42 і кулеметом ПКТМ, яка могла б забезпечити протидію піхоті.

Четверта версія, розроблена для широкомасштабних атак, за повідомленнями, була оснащена 16 некерованими 220-мм термобаричними ракетами, такими ж, які використовуються на російській багатоствольній ракетній установці ТОС-1А.

На даний час робота зосереджена на базовій моделі з адаптованою 125-мм основною гарматою Д-414, яка дозволяє башті повертатися на 360 градусів навіть в умовах тісних міських кварталів.

"Штурм" не повністю автономний

Ще одною суттєвою зміною є те, що штурмова машина мала керуватися дистанційно з машини управління і командування, а також мати деякі автономні можливості.

Нещодавно було опубліковане відео з екіпажем на борту машини під час випробувань, яке дає змогу припустити, що ні дистанційне керування, ні автономні можливості досі не готові. Це ставить під сумнів саме призначення машини "Штурм".

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Модульна платформа була розроблена для проведення операцій проти укріплених позицій і завдання ударів в міських умовах, а це може свідчити, що Росія будувала плани щодо міст супротивника.

Істотна частина бойових дій у російсько-українському конфлікті відбувалася в міських районах, і війна чітко показала, що міста, як і раніше, мають стратегічне значення. При цьому вони нерідко стають місцем найважчих боїв.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із 30-річним стажем, який опублікував понад 3200 статей у більш ніж чотирьох десятках журналів і на вебсайтах. Він висвітлює теми військової техніки, історії вогнепальної зброї, кібербезпеки, політики та міжнародних відносин. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Він проживає в Мічигані.