"Сапсан подкрался незаметно": как ВСУ охотятся на российские БПЛА на Купянском направлении (видео)

Подразделение FPV "Сапсан" 14-й бригады ВСУ уничтожило четыре беспилотника оккупантов. Дроны поймали на Купянском направлении фронта.

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Видео как Вооруженные силы Украины уничтожают российские беспилотники опубликовало Стратегическое командование ВСУ.

"Сапсан" подкрался незаметно. Вражеские дроны вылетели на охоту, но сами стали добычей. Купянское направление, украинское небо. Работает", — подписали видео в командовании.

Подразделение уничтожило 4 беспилотника: один "Ланцет" и 3 "Молнии".

Ланцет: что известно о беспилотнике

Баражувальные боеприпасы "Ланцет" имеют характерную форму через две пары Х-образных крыльев. Такая конструкция делает его достаточно маневренным. В зависимости от модификации, "Ланцет" может нести боевую часть весом от 1 до 3,5 кг взрывчатки, имеющей кумулятивный эффект для пробивания брони. Дальность полета достигает 80 км.

Дрон Молния: что известно

Дальность полета "Молнии" в зависимости от конфигурации может составлять до 50 км, а хороший FPV-дрон в среднем может пролететь еще 20 км. Однако, по словам эксперта Александра Коваленко, их связка не увеличивает дистанцию удара до 70 км, поскольку для управления коптером на таком расстоянии нужен ретранслятор сигналов, иначе связь оборвется.

Напомним, 29 июля сообщалось, что ВСУ уничтожили россиян с техникой на понтонном мосту под Лиманом. Оккупанты остались без реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и пушки 152-мм "Мста-Б". Характерные воронки свидетельствуют о том, что вражескую технику поймали FPV-дроны и ствольная артиллерия.

Фокус также писал 24 июля, что украинские военные из подразделения "Небесная сечь" 24 отдельной механизированной бригады с помощью зенитного БПЛА уничтожили опасный барражирующий боеприпас "Ланцет", запущенный ВС РФ.

В 2024 году писали, что российские дроны "Ланцет" получили систему искусственного интеллекта. Предполагается, что она умеет распознавать объекты и атаковать их самостоятельно в случае потери связи с оператором.