"Сапсан підкрався непомітно": як ЗСУ полюють на російські БПЛА на Куп'янському напрямку (відео)

Підрозділ FPV "Сапсан" 14-ї бригади ЗСУ знищив чотири безпілотники окупантів. Дрони вполювали на Куп'янському напрямку фронту.

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Відео як Збройні сили України знищують російські безпілотники опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

"Сапсан" підкрався непомітно. Ворожі дрони вилетіли на полювання, але самі стали здобиччю. Куп'янський напрямок, українське небо. Працює", — підписали відео в командуванні.

Підрозділ знищив 4 безпілотники: один "Ланцет" та 3 "Молнії".

Ланцет: що відомо про безпілотник

Баражувальні боєприпаси "Ланцет" мають характерну форму через дві пари Х-подібних крил. Така конструкція робить його досить маневреним. Залежно від модифікації, "Ланцет" може нести бойову частину вагою від 1 до 3,5 кг вибухівки, що має кумулятивний ефект для пробивання броні. Дальність польоту досягає 80 км.

Дрон Молнія: що відомо

Дальність польоту "Молнії" залежно від конфігурації може становити до 50 км, а хороший FPV-дрон у середньому може пролетіти ще 20 км. Однак, за словами експерта Олександра Коваленка, їх зв'язка не збільшує дистанцію удару до 70 км, оскільки для управління коптером на такій відстані потрібен ретранслятор сигналів, інакше зв'язок обірветься.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялось, що ЗСУ знищили росіян із технікою на понтонному мосту під Лиманом. Окупанти залишилися без реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" і гармати 152-мм "Мста-Б". Характерні воронки свідчать про те, що ворожу техніку вполювали FPV-дрони та ствольна артилерія.

Фокус також писав 24 липня, що українські військові з підрозділу "Небесна січ" 24 окремої механізованої бригади за допомогою зенітного БПЛА знищили небезпечний баражувальний боєприпас "Ланцет", запущений ЗС РФ.

У 2024 році писали, що російські дрони "Ланцет" отримали систему штучного інтелекту. Передбачається, що вона вміє розпізнавати об'єкти й атакувати їх самостійно в разі втрати зв'язку з оператором.