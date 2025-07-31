Во время атаки РФ была повреждена главная мечеть Киева: что известно (видео)

Повреждены помещения на двух этажах мечети. На момент удара в здании находились люди, но они успели спуститься в укрытие.

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Во время ночной атаки РФ на Киев повреждения получили мечеть "Умма" и Исламский культурный центр. Об этом сообщил муфтий ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов.

Предварительно, оккупанты применили кассетные боеприпасы. Вокруг религиозных сооружений все усеяно шрапнелью.

"В результате утренней атаки на Киев, пострадала главная мечеть ДУМУ "Умма". Пусть Всевышний накажет всех причастных к этому злу!" — написал Мурат Сулейманов и обнародовал фото последствий ночной атаки.

В мечети выбило окна

На обнародованных фотографиях видно, что повреждения получил фасад здания. В мечети выбиты окна, разбиты двери, а стеклом усеян пол.

"Это — далеко не первый случай, когда Россия атакует религиозные и культурные объекты Украины. В прошлом году в результате атак были повреждены здания Духовного управления мусульман Крыма и мечеть. До этого — повреждены или уничтожены мусульманские религиозные объекты в Бахмуте, Мариуполе и Бахчисарае. Российская агрессия направлена не только на военные объекты, но и на разрушение культурных и религиозных сооружений — мусульманских, христианских, и всех религий, которые являются частью украинской истории и культуры", — написала украинский государственный и общественный деятель, правозащитница, соучредитель ОО "КрымЅОЅ".

По информации бывшего муфтия Саида Исмагилова, к счастью, обошлось без пострадавших. Персонал мечети успел спуститься в укрытие.

"На разных этажах — разный характер разрушений. На верхних этажах больше — там отваливались фрагменты, элементы стены. А на первом этаже, где расположен основной молитвенный зал, выломаны окна вместе с рамами", — рассказал Саид Исмагилов.

Атака на Киев 31 июля: что известно

Ночью на 31 июля ВС РФ осуществили массированную атаку БпЛА по Киеву, пострадал Соломенский район.

Восемь крылатых ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников запустили российские военные по Украине в ночь на 31 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев 31 июля ВС РФ перегрузили средства противовоздушной обороны.

Известно о 7 погибших, 124 пострадавших в Киеве. 44 пострадавших в больницах. Шестилетний мальчик умер в карете "скорой".