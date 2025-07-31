Під час атаки РФ була пошкоджена головна мечеть Києва: що відомо (відео)

Пошкоджено приміщення на двох поверхах мечеті. На момент удару в будівлі перебували люди, але вони встигли спуститися в укриття.

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Під час нічної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнали мечеть "Умма" та Ісламський культурний центр. Про це повідомив муфтій ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов.

Попередньо, окупанти застосували касетні боєприпаси. Навколо релігійних споруд все всіяне шрапнеллю.

"Внаслідок ранкової атаки на Київ, постраждала головна мечеть ДУМУ "Умма". Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла!" — написав Мурат Сулейманов і оприлюднив фото наслідків нічної атаки.

У мечеті вибило вікна

На оприлюднених світлинах видно, що пошкоджень зазнав фасад будівлі. В мечеті вибиті вікна, розбиті двері, а склом усіяна підлога.

"Це — далеко не перший випадок, коли Росія атакує релігійні та культурні об'єкти України. Торік внаслідок атак були пошкоджені будівлі Духовного управління мусульман Криму та мечеть. До цього — пошкоджені або знищені мусульманські релігійні об'єкти в Бахмуті, Маріуполі та Бахчисараї. Російська агресія спрямована не лише на військові об'єкти, а й на руйнування культурних і релігійних споруд — мусульманських, християнських, та всіх релігій, які є частиною української історії та культури", — написала українська державна та громадська діячка, правозахисниця, співзасновниця ГО "КримSOS".

За інформацією колишнього муфтія Саїда Ісмагілова, на щастя, обійшлося без постраждалих. Персонал мечеті встиг спуститися в укриття.

"На різних поверхах – різний характер руйнувань. На верхніх поверхах більше – там відвалювалися фрагменти, елементи стіни. А на першому поверсі, де розташована основна молитовна зала, виламані вікна разом з рамами", – розповів Саїд Ісмагілов.

Атака на Київ 31 липня: що відомо

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ 31 липня ЗС РФ перевантажили засоби протиповітряної оборони.

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