Россия готовит новые прорывы в Донецкой области: аналитики предупредили об опасном "выступлении" возле Часового Яра

Аналитики предупреждают, что оккупационные войска могут воспользоваться захватом Часового Яра для расширения фронта атак в сторону ключевых городов Донецкой области. В зоне риска — Константиновка, Краматорск и Славянск.

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Институт изучения войны (ISW) предупреждает: захват Часового Яра может открыть российским войскам несколько оперативных направлений для дальнейшего наступления на украинский пояс крепостей в Донецкой области. Под угрозой оказываются Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка.

По оценке ISW, россияне пытаются не столько достичь быстрых побед, сколько истощить украинскую оборону медленным продвижением. На это указывает динамика боевых действий: с мая 2023 года до августа 2025-го ВС РФ смогли продвинуться лишь на 11 км, потеряв при этом тысячи бойцов.

Аналитики отмечают, что российские войска фактически контролируют большую часть Часового Яра и могут вскоре завершить его захват. После этого они попытаются атаковать украинские укрепления с нескольких направлений: непосредственно с запада, со стороны Торецка или через поля к Алексеево-Дружковке и трассе Н-20.

Еще один вероятный сценарий — продвижение на северо-запад в направлении Славянска и Краматорска вдоль трассы Е-40. В то же время это наступление осложняется рельефом и природными препятствиями. Поэтому ISW считает более реалистичным вариантом развитие атак из района Северска, что позволит создать давление на пояс крепостей с северо-востока.

Российские войска также пытаются охватить Константиновку с юго-запада, избегая прямого наступления, пока не укрепят свои позиции. В ISW отмечают: цель Кремля — не только тактические достижения, но и стратегическое расшатывание украинской обороны в Донецкой области.

Несмотря на заявления Минобороны РФ о полном захвате Часового Яра, в ВСУ опровергли эту информацию. Группировка "Хортица" подчеркнула, что бои продолжаются, а украинские силы удерживают южные и западные кварталы города. Президент Владимир Зеленский назвал российские заявления об успехе в городе дезинформацией.

ISW также подтверждает: хотя россияне контролируют большую часть города, ключевые районы еще удерживаются Силами обороны. Продвижение врага на запад остается ограниченным, а окончательное взятие Часового Яра может затянуться.

Как сообщал Фокус, в конце июня российские солдаты сняли видео расстановки флагов РФ в микрорайонах "Шевченко" и "Цех №2". Но это далеко не означает полный захват города.

Напомним, 25 июля сообщалось о продолжении тяжелых боев за Часов Яр. Украинская сторона заявляет об очень больших потерях россиян в каждом штурме.

В ВСУ ранее объясняли, почему российские оккупанты не могут подойти к городу Константиновка. Обход Покровско-Мирноградской агломерации стал сложной задачей.