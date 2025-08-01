Росія готує нові прориви на Донеччині: аналітики попередили про небезпечний "виступ" біля Часового Яру

Аналітики попереджають, що окупаційні війська можуть скористатися захопленням Часового Яру для розширення фронту атак у бік ключових міст Донеччини. У зоні ризику – Костянтинівка, Краматорськ і Слов’янськ.

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Інститут вивчення війни (ISW) попереджає: захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка.

За оцінкою ISW, росіяни намагаються не стільки досягти швидких перемог, скільки виснажити українську оборону повільним просуванням. На це вказує динаміка бойових дій: від травня 2023 року до серпня 2025-го ЗС РФ змогли просунутися лише на 11 км, втративши при цьому тисячі бійців.

Аналітики зазначають, що російські війська фактично контролюють більшу частину Часового Яру й можуть незабаром завершити його захоплення. Після цього вони спробують атакувати українські укріплення з кількох напрямків: безпосередньо з заходу, з боку Торецька або через поля до Олексієво-Дружківки й траси Н-20.

Ще один імовірний сценарій – просування на північний захід у напрямку Слов’янська та Краматорська вздовж траси Е-40. Водночас цей наступ ускладнюється рельєфом і природними перешкодами. Тому ISW вважає більш реалістичним варіантом розвиток атак із району Сіверська, що дозволить створити тиск на пояс фортець із північного сходу.

Російські війська також намагаються охопити Костянтинівку з південного заходу, уникаючи прямого наступу, поки не зміцнять свої позиції. У ISW наголошують: мета Кремля – не лише тактичні здобутки, а й стратегічне розхитування української оборони на Донеччині.

Попри заяви Міноборони РФ про повне захоплення Часового Яру, в ЗСУ спростували цю інформацію. Угруповання "Хортиця" наголосило, що бої тривають, а українські сили утримують південні та західні квартали міста. Президент Володимир Зеленський назвав російські заяви про успіх у місті дезінформацією.

ISW також підтверджує: хоча росіяни контролюють більшу частину міста, ключові райони ще утримуються Силами оборони. Просування ворога на захід залишається обмеженим, а остаточне взяття Часового Яру може затягнутися.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня російські солдати зняли відео розставляння прапорів РФ у мікрорайонах "Шевченко" і "Цех №2". Але це далеко не означає повне захоплення міста.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося про продовження важких боїв за Часів Яр. Українська сторона заявляє про дуже великі втрати росіян у кожному штурмі.

У ЗСУ раніше пояснювали, чому російські окупанти не можуть підійти до міста Костянтинівка. Обхід Покровсько-Мирноградської агломерації став складним завданням.