Raytheon получила контракт Пентагона на AIM-120 для Украины и других: какое количество ракет

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт с компанией Raytheon Technologies Corp, которая изготовит авиационные ракеты для Украины. Речь идет о заказе AIM-120 AMRAAM, которые, кроме Украины, получат еще 18 стран.

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Информация о заключенном контракте, в котором фигурируют ракеты для Украины, появилась на портал Пентагона. В контракте указано, что правительство США заказывает у Raytheon ракеты AIM-120 AMRAAM, а также комплектующие, запчасти и инженерное обслуживание.

Согласно заявлению Минобороны США, общая сумма контракта с Raytheon — 3,5 млрд долл., он бессрочный, но должен завершиться в течение шести лет — до третьего квартала 2031 года. Также указано, что цена фиксированная (не указывается), а заказываются "усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM)". Речь идет о двух партиях — 39 и 40. Изготовленные ракеты предназначены на продажу, а покупателями будет суммарно 19 стран: Украина, Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль и Кувейт.

На портале Пентагона описали, что именно входит в контракт:

ракеты AIM-120 AMRAAM (экспортная цена не указана);

телеметрическая система AMRAAM;

начальные и полевые запасные части;

другие виды вспомогательной инженерной деятельности.

Ракеты для Украины — что известно об AIM-120 AMRAAM

В сети можно отыскать данные об особенностях предыдущих партий ракет для Украины AIM-120 AMRAAM, изготовленных Raytheon. Например, на портале Defense Express на основе публичных отчетов Пентагона установили, что одна ракета по внутренней цене стоит 1,37 млн долл. (на экспорт — 2,4 млн долл.). Аналитики портала посчитали, что на выделенные в 2024 году 192 млн долл. Украина должна была бы получить 140 ракет AIM-120 (версия AIM-120D, S-8) с дальностью 140 км. При этом считалось, что считать следует по внутренней цене, поскольку заказывает Пентагон.

Если условно считать, что вся сумма контракта Raytheon на 3,5 млрд пойдет исключительно на ракеты на экспорт, то возможный суммарный объем двух заказанных партий — 1 458 ракет. На каждую страну-покупателя, условно, — по 76 ракет.

Отметим, в феврале 2025 года в сети появилось первое фото ракеты AIM-120 под фюзеляжем украинского истребителя F-16. Фото опубликовал в X OSINTер с ником OSINTtechnical. Автор сообщения отметил, что речь идет о версии AIM-120 AMRAAM серии C с усеченными крыльями.

Между тем осенью 2024 года на портале Defense One ответили на вопрос, почему ракеты "воздух-воздух" AMRAAM являются ответом на российские самолеты, которые запускают КАБы рядом с линией фронта. Аналитики отметили, что украинские пилоты смогут попасть в цель на расстоянии около 120 км, то есть до того, как россияне запустят бомбу.

Напоминаем, в июле западные медиа писали о возможности предоставления США дальнобойных ракет для Украины.