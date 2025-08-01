Raytheon отримала контракт Пентагону на AIM-120 для України та інших: яка кількість ракет

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт з компанією Raytheon Technologies Corp, яка виготовить авіаційні ракети для України. Ідеться про замовлення AIM-120 AMRAAM, які, окрім України, отримають ще 18 країн.

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Інформація про укладений контракт, в якому фігурують ракети для України, з'явилась на портал Пентагону. У контракті вказано, що уряд США замовляє у Raytheon ракети AIM-120 AMRAAM, а також комплектуючі, запчастини та інженерне обслуговування.

Згідно з заявою Міноборони США, загальна сума контракту з Raytheon — 3,5 млрд дол., він безстроковий, але має завершитись протягом шести років — до третього кварталу 2031. Також вказано, що ціна фіксована (не вказується), а замовляються "вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM)". Ідеться про дві партії — 39 та 40. Виготовлені ракети призначені на продаж, а покупцями буде сумарно 19 країн: Україна, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

На порталі Пентагону описали, що саме входить контракт:

ракети AIM-120 AMRAAM (експортна ціна не вказана);

телеметрична система AMRAAM;

початкові та польові запасні частини;

інші види допоміжної інженерної діяльності.

Ракети для України — що відомо про AIM-120 AMRAAM

У мережі можна відшукати дані про особливості попередніх партій ракет для України AIM-120 AMRAAM, виготовлених Raytheon. Наприклад, на порталі Defense Express на основі публічних звітів Пентагону встановили, що одна ракета по внутрішній ціні коштує 1,37 млн дол. (на експорт — 2,4 млн дол.). Аналітики порталу порахували, що на виділені у 2024 році 192 млн дол. Україна мала б отримати 140 ракет AIM-120 (версія AIM-120D, S-8) з дальністю 140 км. При цьому вважалось, що рахувати слід по внутрішній ціні, оскільки замовляє Пентагон.

Якщо умовно вважати, що вся сума контракту Raytheon на 3,5 млрд піде виключно на ракети на експорт, то можливий сумарний обсяг двох замовлених партій — 1 458 ракет. На кожну країну-покупця, умовно, — по 76 ракет.

Зазначимо, у лютому 2025 року у мережі з'явилось перше фото ракети AIM-120 під фюзеляжем українського винищувача F-16. Фото опублікував в X OSINTер з ніком OSINTtechnical. Автор допису зауважив, що ідеться про версію AIM-120 AMRAAM серії C з усіченими крилами.

Тим часом восени 2024 на порталі Defense One відповіли на питання, чому ракети "повітря-повітря" AMRAAM є відповіддю на російські літаки, які запускають КАБи поруч з лінією фронту. Аналітики зауважили, що українські пілоти зможуть влучити в ціль на відстані близько 120 км, тобто до того, як росіяни запустять бомбу.

Нагадуємо, у липні західні медіа писали про можливість надання США далекобійних ракет для України.