Идут на штурм, как на пляж: в ВСУ рассказали о "голых" атаках россиян под Лиманом (видео)

Из-за жары россияне раздеваются и подбираются к украинским позициям без амуниции и фактически только в одних кроссовках, рассказывают украинские защитники.

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На Лиманском направлении в Донецкой области в полосе ответственности 66-й отдельной механизированной бригады продолжаются непрерывные штурмы. Оккупанты устраивают пешие штурмы и наезды на мототехнике. Об этом в эфире Армия TV рассказал командир роты ударных беспилотных авиакомплексов 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады Сергей Манькута.

Бои под Лиманом — детали от Сергей Манькута см. с 25:11

По его словам, россияне и дальше продолжают попытки штурмов малыми группами. Впрочем, время от времени подразделения ВС РФ используют мотоциклы, а иногда пытаются прорваться на позиции ВСУ на тихоходных электробайках, надеясь, что украинские защитники не услышат их приближения.

При этом чаще всего штурмуют малыми пехотными группами — идут вперед, даже особо не маскируясь.

"В последнее время преимущественно, потому что было очень жарко, некоторые штурмовики заходили даже без броников, без амуниции. Боекомплект, рюкзак, автомат, кроссовки. Все. Пешком они дойти не могут, из-за наших дронов. Не успевают", — рассказал военный.

Ситуация на Лиманском направлении: что известно

ВС РФ на Лиманском направлении потеряли немалое количество бронетехники и артиллерии, когда пытались перебраться через возведенную ими понтонную переправу. Бойцы Сил обороны Украины дождались подходящего момента и нанесли удар. OSINT-аналитики объяснили, что украинцы взорвали БМ-21 "Град" и пушки 152-мм "Мста-Б". Оружие, которое уничтожило артиллерию ВСУ, — это FPV-дроны на оптоволокне, говорится в заметке.

24 июля сообщалось, что на Лиманском направлении россияне проникли в Торское и теперь мешают Силам обороны. Кроме того, враг продвигается на соседнем отрезке и угрожает взять город в "клещи", написал в Telegram боец ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, россиян ведут круговую оборону, их пытаются выбить, но ситуация сложная.

На Лиманском направлении ситуация остается напряженной. Российские воины и дальше пытаются прорвать украинскую оборону, штурмуя малыми группами, заставляют их к этому сбросами с дронов. Бойцы 63 механизированной бригады показали серию сбросов на позиции ВС РФ, которые уберегли солдат ВСУ.