Ідуть на штурм, як на пляж: в ЗСУ розповіли про "голі" атаки росіян під Лиманом (відео)

Через спеку росіяни роздягаються і підбираються до українських позицій без амуніції і фактично лише в самих кросівках, розповідають українські захисники.

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На Лиманському напрямку на Донеччині у смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади тривають безперервні штурми. Окупанти влаштовують піші штурми та наїзди на мототехніці. Про це в ефірі Армія TV розповів командир роти ударних безпілотних авіакомплексів 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Сергій Манькута.

Бої під Лиманом - деталі від Сергій Манькута див. з 25:11

З його слів, росіяни й далі продовжують спроби штурмів малими групами. Втім, час від часу підрозділи ЗС РФ використовують мотоцикли, а іноді намагаються прорватися на позиції ЗСУ на тихохідних електробайках, сподіваючись, що українські захисники не почують їхнього наближення.

Водночас найчастіше штурмують малими піхотними групами — йдуть вперед, навіть особливо не маскуючись.

"Останнім часом переважно, бо було дуже спекотно, деякі штурмовики заходили навіть без броніків, без амуніції. Боєкомплект, рюкзак, автомат, кросівки. Все. Пішки вони дійти не можуть, через наші дрони. Не встигають", — розповів військовий.

Ситуація на Лиманському напрямку: що відомо

ЗС РФ на Лиманському напрямку втратили чималу кількість бронетехніки та артилерії, коли намагалися перебратися через зведену ними понтонну переправу. Бійці Сил оборони України дочекалися слушного моменту і завдали удару. OSINT-аналітики пояснили, що українці підірвали БМ-21 "Град" і гармати 152-мм "Мста-Б". Зброя, яка знищила артилерію ЗСУ, — це FPV-дрони на оптоволокні, ідеться у дописі.

24 липня повідомлялося, що на Лиманському напрямку росіяни проникли в Торське і тепер заважають Силам оборони. Крім того, ворог просувається на сусідньому відрізку і загрожує взяти місто у "кліщі", написав у Telegram боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. З його слів, росіян ведуть кругову оборону, їх намагаються вибити, але ситуація складна.

На Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські вояки й далі намагаються прорвати українську оборону, штурмуючи малими групами, змушують їх до цього скидами з дронів. Бійці 63 механізованої бригади показали серію скидів на позиції ЗС РФ, які вберегли солдатів ЗСУ.