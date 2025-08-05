Hasta la vista, baby: ЗСУ показали, як бомбери знешкодили два десятки солдатів РФ (відео)

Бійці 63 окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу застосували дрони для знешкодження російських підрозділів. На відео з поля бою військові показали серію дистанційних ударів, які зберегли людський ресурс Збройних сил України.

Related video

Бомбери ЗСУ ліквідували 2 десятки російських окупантів в зоні відповідальності 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це розповіли в телеграм-каналі підрозділу. На відео з фронту — близько десятка скидів на позиції ЗС РФ, схожих на кадри з комп'ютерної гри.

Бійці розповідають, що завдяки роботі дронів та роботів вдається зберігати людський ресурс ЗСУ і водночас знищувати ворога.

"М*скалі лізуть – роботи їх знищують. Так має виглядати війна – з мінімальними людськими втратами. І вона вже давно перетворюється на таку", — йдеться в повідомленні.

Як приклад цього, бійці 63-ї бригади показали результати своєї роботи, як за допомогою важких бомберів ліквідували два десятки окупантів.

"Hasta la vista, мр*зото", — підписали своє відео українські захисники.

Атаки бійців ЗСУ — деталі

В Серебрянському лісі бійці 63-ї бригади ЗСУ "Сталеві леви" взяли в полон сімох росіян. Ті ховалися в норах. Неподалік була ще одна нора, в якій засіли окупанти. Їх теж переконували здатися в полон, але вони відмовилися.

Екіпаж дронарів Залізної бригади ЗСУ один за одним захопив в полон двох росіян, які "заблукали" на одній з ділянок фронту. Згодом на підмогу дронарям оперативно висунулася група за участю офіцерів та головного сержанта підрозділу, які зачистили та перевірили район на присутність інших "заблукалих".

Нагадаємо, що міжнародний легіон ГУР МО розпочав виробництво власного наземного роботизованого комплексу під назвою "Легіт". НРК "Легіт" є розробкою операторів та інженерів UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support.

Українська компанія DevDroid представила бойовий наземний дрон Droid Raw 12.7, що об'єднує роботизовану платформу "Равлик" і дистанційно керований кулеметний модуль.

Вітчизняна компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення БпЛА "Шахед", а також дрон BUREWIY, здатний збивати розвідувальні безпілотники ворога.