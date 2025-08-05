Hasta la vista, baby: ВСУ показали, как бомберы обезвредили два десятка солдат РФ (видео)

Бойцы 63 отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса применили дроны для обезвреживания российских подразделений. На видео с поля боя военные показали серию дистанционных ударов, которые сохранили человеческий ресурс Вооруженных сил Украины.

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Бомберы ВСУ ликвидировали 2 десятка российских оккупантов в зоне ответственности 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказали в телеграм-канале подразделения. На видео с фронта — около десятка сбросов на позиции ВС РФ, похожих на кадры из компьютерной игры.

Бойцы рассказывают, что благодаря работе дронов и роботов удается сохранять человеческий ресурс ВСУ и одновременно уничтожать врага.

"М*скали лезут — роботы их уничтожают. Так должна выглядеть война — с минимальными человеческими потерями. И она уже давно превращается в такую", — говорится в сообщении.

В качестве примера этого, бойцы 63-й бригады показали результаты своей работы, как с помощью тяжелых бомберов ликвидировали два десятка оккупантов.

"Hasta la vista, мр*зото", — подписали свое видео украинские защитники.

Атаки бойцов ВСУ — детали

В Серебрянском лесу бойцы 63-й бригады ВСУ "Стальные львы" взяли в плен семерых россиян. Те прятались в норах. Неподалеку была еще одна нора, в которой засели оккупанты. Их тоже убеждали сдаться в плен, но они отказались.

Экипаж дронаров Железной бригады ВСУ один за другим захватил в плен двух россиян, которые "заблудились" на одном из участков фронта. Впоследствии на подмогу дронарям оперативно выдвинулась группа с участием офицеров и главного сержанта подразделения, которые зачистили и проверили район на присутствие других "заблудившихся".

Напомним, что международный легион ГУР МО начал производство собственного наземного роботизированного комплекса под названием "Легит". НРК "Легит" является разработкой операторов и инженеров UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.

Украинская компания DevDroid представила боевой наземный дрон Droid Raw 12.7, объединяющий роботизированную платформу "Улитка" и дистанционно управляемый пулеметный модуль.

Отечественная компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата БпЛА "Шахед", а также дрон BUREWIY, способный сбивать разведывательные беспилотники врага.