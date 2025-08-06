Работает 900 предприятий: в Минобороны рассказали, какое оружие самостоятельно выпускает Украина

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что в течение трех лет войны Украина наладила производство собственного оружия и перестала быть обузой для европейцев. По его словам, до войны большинство компаний военно-промышленного комплекса были государственными, а в Украине оставалось едва 10-15% продукции. Зато теперь имеем 900 компаний ВПК, и большинство из них — частные инициативы.

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Украинские оружейники показали, что могут не только масштабировать производство, но и освоить новые виды продукции, пояснил Гаврилюк на "Укринформ". Об этом говорит количество новых видов оружия, которые Минобороны позволяет покупать для ВСУ. Например, в 2023 году армия получила 200 образцов вооружения и военной техники, в 2024 году — втрое больше (600). Кроме того, только за первые полгода 2025 года ВПК Украины создало столько же новых образцов, как за весь 2024 год: вероятные годовые итоги — до 1 200 образцов.

Гаврилюк перечислил виды оружия, производство которого наладили в Украине, и теперь оно поступает (или постепенно будет поступать) в ВСУ.

Беспилотные системы (БПЛА различного назначения). Артиллерийские системы (в частности, САУ "Богдана"). Бронетехника (современные ББМ). Снаряды советских калибров. Представитель Минобороны уточнил, что по калибру 155 мм "подставили плечо союзники". Противотанковые ракетные комплексы. Средства радиоэлектронной борьбы. Дальнобойное оружие. Новые системы поражения дальнего радиуса действия. В перспективе — аналоги Стингера, Хаймарса, Гепарда, ЗРК украинского производства. Ракетные программы (возрождение ракетостроения).

Представитель Минобороны добавил, что для возрождения ракетостроения понадобятся "не месяцы, а годы" и что это "само собой не произойдет". Кроме того, Гаврилюк уточнил, что западные партнеры в данном направлении не помогают Украине и следует работать самостоятельно. Еще одно замечание — партнеры больше заинтересованы продать собственное оружие, чем развивать украинский ВПК.

"Если речь идет, к примеру, о разработке и производстве новых систем поражения дальнего радиуса действия, то в реализации этих проектов стоит рассчитывать на собственные силы. Никто не хочет делиться технологиями", — написал заместитель главы Минобороны.

Оружие Украины — детали

Отметим, весной 2025 года Фокус писал о масштабировании производства оружия Украины на примере САУ "Богдана". На портале Army Technology сообщили, что украинские производители в течение трех лет нарастили выпуск этого вида артсистем до 36 ед. в месяц. Подобная производительность превышает поставки артиллерии западных партнеров. В частности, в течение 2,5 лет войны Запад предоставил ВСУ 800 ед. артиллерии, то есть в месяц — около 29. А украинский ВПК производит больше, чем приходит извне.

Напоминаем, в мае глава МИД Андрей Сибига сообщил, какой процент потребностей ВСУ закрываются оружием, изготовленным в Украине. Тем временем США и НАТО сообщили о новой программе военной помощи Украине PURL, по которой оружие для ВСУ будет покупаться у американцев.