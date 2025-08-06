Работает 900 предприятий: в Минобороны рассказали, какое оружие самостоятельно выпускает Украина
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что в течение трех лет войны Украина наладила производство собственного оружия и перестала быть обузой для европейцев. По его словам, до войны большинство компаний военно-промышленного комплекса были государственными, а в Украине оставалось едва 10-15% продукции. Зато теперь имеем 900 компаний ВПК, и большинство из них — частные инициативы.
Украинские оружейники показали, что могут не только масштабировать производство, но и освоить новые виды продукции, пояснил Гаврилюк на "Укринформ". Об этом говорит количество новых видов оружия, которые Минобороны позволяет покупать для ВСУ. Например, в 2023 году армия получила 200 образцов вооружения и военной техники, в 2024 году — втрое больше (600). Кроме того, только за первые полгода 2025 года ВПК Украины создало столько же новых образцов, как за весь 2024 год: вероятные годовые итоги — до 1 200 образцов.
Гаврилюк перечислил виды оружия, производство которого наладили в Украине, и теперь оно поступает (или постепенно будет поступать) в ВСУ.
- Беспилотные системы (БПЛА различного назначения).
- Артиллерийские системы (в частности, САУ "Богдана").
- Бронетехника (современные ББМ).
- Снаряды советских калибров. Представитель Минобороны уточнил, что по калибру 155 мм "подставили плечо союзники".
- Противотанковые ракетные комплексы.
- Средства радиоэлектронной борьбы.
- Дальнобойное оружие.
- Новые системы поражения дальнего радиуса действия.
- В перспективе — аналоги Стингера, Хаймарса, Гепарда, ЗРК украинского производства.
- Ракетные программы (возрождение ракетостроения).
Представитель Минобороны добавил, что для возрождения ракетостроения понадобятся "не месяцы, а годы" и что это "само собой не произойдет". Кроме того, Гаврилюк уточнил, что западные партнеры в данном направлении не помогают Украине и следует работать самостоятельно. Еще одно замечание — партнеры больше заинтересованы продать собственное оружие, чем развивать украинский ВПК.
"Если речь идет, к примеру, о разработке и производстве новых систем поражения дальнего радиуса действия, то в реализации этих проектов стоит рассчитывать на собственные силы. Никто не хочет делиться технологиями", — написал заместитель главы Минобороны.
Оружие Украины — детали
Отметим, весной 2025 года Фокус писал о масштабировании производства оружия Украины на примере САУ "Богдана". На портале Army Technology сообщили, что украинские производители в течение трех лет нарастили выпуск этого вида артсистем до 36 ед. в месяц. Подобная производительность превышает поставки артиллерии западных партнеров. В частности, в течение 2,5 лет войны Запад предоставил ВСУ 800 ед. артиллерии, то есть в месяц — около 29. А украинский ВПК производит больше, чем приходит извне.
Напоминаем, в мае глава МИД Андрей Сибига сообщил, какой процент потребностей ВСУ закрываются оружием, изготовленным в Украине. Тем временем США и НАТО сообщили о новой программе военной помощи Украине PURL, по которой оружие для ВСУ будет покупаться у американцев.