Працює 900 підприємств: в Міноборони розповіли, яку зброю самостійно випускає Україна

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що протягом трьох років війни Україна налагодила виробництво власної зброї й перестала бути тягарем для європейців. З його слів, до війни більшість компаній військово-промислового комплексу були державними, а в Україні залишалось ледь 10-15% продукції. Натомість тепер маємо 900 компаній ВПК, і більшість з них — приватні ініціативи.

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Українські зброярі показали, що можуть не лише масштабувати виробництво, а й освоїти нові види продукції, пояснив Гаврилюк на "Укрінформ". Про це говорить кількість нових видів зброї, які Міноборони дозволяє купувати для ЗСУ. Наприклад, у 2023 році армія отримала 200 зразків озброєння та військової техніки, у 2024 році — утричі більше (600). Крім того, лише за перші пів року 2025 році ВПК України створило стільки ж нових зразків, як за весь 2024 рік: річні орієнтовні підсумки — до 1 200 зразків.

Гаврилюк перелічив види зброї, виробництво якої налагодили в Україні, і тепер вона надходить (або поступово надходитиме) у ЗСУ.

Безпілотні системи (БпЛА різного призначення). Артилерійські системи (зокрема "Богдана"). Бронетехніка (сучасні ББМ). Снаряди радянських калібрів. Представник Міноборони уточнив, що по калібру 155 мм "підставили плече союзники". Протитанкові ракетні комплекси. Засоби радіоелектронної боротьби. Далекобійна зброя. Нові системи ураження далекого радіуса дії. У перспективі — аналоги Стінгера, Хаймарса, Гепарда, ЗРК українського виробництва. Ракетні програми (відродження ракетобудування).

Представник Міноборони додав, що для відродження ракетобудування знадобляться "не місяці, а роки" і що "само собою не станеться". Крім того, Гаврилюк уточнив, що західні партнери у цьому напрямку не допомагають Україні й слід працювати самостійно. Ще одне зауваження — партнери більше зацікавлені продати власну зброю, ніж розвивати український ВПК.

"Якщо йдеться, до прикладу, про розробку і виробництво нових систем ураження далекого радіусу дії, то у реалізації цих проєктів варто розраховувати на власні сили. Ніхто не хоче ділитися технологіями", — написав заступник глави Міноборони.

Зброя України — деталі

Зазначимо, весною 2025 року Фокус писав про масштабування виробництва зброї України на прикладі САУ "Богдана". На порталі Army Technology повідомили, що українські виробники протягом трьох років наростили випуск цього виду артсистем до 36 од. на місяць. Подібна продуктивність перевищує постачання артилерії західних партнерів. Зокрема, протягом 2,5 років війни Захід надав ЗСУ 800 од. артилерії, тобто на місяць — приблизно 29. А український ВПК виробляє більше, ніж приходить ззовні.

Нагадуємо, у травні глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, який відсоток потреб ЗСУ закриваються зброєю, виготовленою в Україні. Тим часом США і НАТО повідомили про нову програму військової допомоги Україні PURL, по якій зброя для ЗСУ купуватиметься в американців.