ВС РФ повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС, — Минэнерго

10 августа в результате российской атаки по Запорожью пострадал Внешний кризисный центр Запорожской атомной электростанции.

Related video

По информации Министерства энергетики Украины, здание офиса претерпело частичные разрушения, однако среди работников пострадавших нет.

Источник информации отмечает, что внешний кризисный центр является важной составляющей системы безопасности ЗАЭС и отвечает за непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на территории, подконтрольной Украине. Из-за блокирования оккупационным руководством автоматической передачи данных ядерного и радиационного состояния системой IRMIS МАГАТЭ именно специалисты этого центра поддерживают контроль за ситуацией.

Кроме этого, министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что атака на инфраструктуру мониторинга является очередным доказательством безответственной политики агрессора, которая создает угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

"Нападение на инфраструктуру, которая ведет мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", — отметила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Также в Минэнерго отмечают, что единственным путем к восстановлению безопасности является полная демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под контроль законного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом".

"Министерство энергетики Украины призывает международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на агрессора и принять безотлагательные меры для прекращения обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины", — говорится и сообщении.

Напомним, что днем 10 августа российские оккупационные войска нанесли авиаудар по автовокзалу в Запорожье двумя авиабомбами, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 человек. Впоследствии начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что автовокзал, разрушенный ВС РФ, возобновит работу в мобильном формате.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 6 августа Россия нанесла массированную атаку дронами по компрессорной станции газотранспортной системы в Одесской области, недалеко от границы с Румынией. По данным Министерства энергетики, эта станция обеспечивала диверсифицированный маршрут поставок газа в Украину — через Трансбалканский газопровод поступал сжиженный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа.