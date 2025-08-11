ЗС РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС, — Міненерго

10 серпня внаслідок російської атаки по Запоріжжю постраждав Зовнішній кризовий центр Запорізької атомної електростанції.

За інформацією Міністерства енергетики України, будівля офісу зазнала часткових руйнувань, однак серед працівників постраждалих немає.

Джерело інформації зауважує, що зовнішній кризовий центр є важливою складовою системи безпеки ЗАЕС і відповідає за безперервний моніторинг радіаційної обстановки у зоні спостереження на території, підконтрольній Україні. Через блокування окупаційним керівництвом автоматичної передачі даних ядерного та радіаційного стану системою IRMIS МАГАТЕ саме фахівці цього центру підтримують контроль за ситуацією.

Окрім цього, міністр енергетики України Світлана Гринчук підкреслила, що атака на інфраструктуру моніторингу є черговим доказом безвідповідальної політики агресора, яка створює загрозу ядерній безпеці не лише України, а й всього європейського континенту.

"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Також у Міненерго наголошують, що єдиним шляхом до відновлення безпеки є повна демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під контроль законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Міністерство енергетики України закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на агресора та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України", - йдеться і дописі.

Нагадаємо, що вдень 10 серпня російські окупаційні війська завдали авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі двома авіабомбами, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 осіб. Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що автовокзал, зруйнований ЗС РФ, відновить роботу у мобільному форматі.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 6 серпня Росія завдала масованої атаки дронами по компресорній станції газотранспортної системи на Одещині, неподалік кордону з Румунією. За даними Міністерства енергетики, ця станція забезпечувала диверсифікований маршрут постачання газу в Україну — через Трансбалканський газопровід надходив зріджений газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.