"Страшилки" про 1000 дронов: в ГУР оценили темпы производства российских "Шахедов"

Россия продолжает наращивать производство дальнобойных ударных дронов типа «Шахед» и сокращать зависимость от иностранных комплектующих. Однако разговоры о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в скором времени будут способны наносить удары по Украине “тысячей БПЛА” безосновательны.

На основе предоставленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины данных обозреватели Defense Express пришли к выводу, что Россия не способна совершать атаки ударными беспилотниками таких масштабов. И это подтверждают цифры.

По данным ГУР, в 2025 году в РФ запланировано производство 79 тысяч аппаратов. По словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима россияне планировали производство:

«Герань-2» — 40 000 единиц

«Гарпия-1» — 5 700 единиц

«Гербера» и другие ложные цели — около 34 000 единиц

Аналитики отметили, что «Гарпия-1» выпускается в Ижевске на заводе «Купол» и отличается по конструкции от «Герань-2», производимой в Алабуге (Татарстан).

По оценкам разведки, на конец 2024 года РФ производила 2 000 «Герань-2» в месяц, а к маю 2025 года — уже 2 700. Если рост сохранится, в сентябре–октябре месячный выпуск достигнет 4 000, а в декабре — почти 5 000. Это означает, что даже в пиковые месяцы производство будет соответствовать 130–140 дронам в сутки осенью и 160–170 зимой. Следовательно, утверждения о 1 000 «Шахедах» в день — не более чем миф, подчеркнули аналитики.

Даже с учетом ложных целей, доля которых может достигать 40%, для накопления ресурсов РФ требуется делать паузы в атаках. К примеру, сейчас они составляют около 10 дней, к зиме 2025 года этот срок может сократиться до 6 дней.

“В то же время, условную 1000 "Герань-2" и "Гарпия-1" россияне смогут запускать с более короткими интервалами, которые им нужны для накопления соответствующего количества”, — подытожили в Defense Express.

Напомним, по информации CNN, строительство на площадке в особой экономической зоне "Алабуге" в российской республике Татарстан, где производятся ударные БПЛА, резко ускорилось. Отмечалось, что теперь эта зона полностью перешла от иранской франшизы "Шахедов" к локализованному производству, что свидетельствует о значительном расширении производства дронов типа “Шахед”.

Обозреватели Defense News отметили, что в РФ к производству БПЛА уже привлечены около 900 компаний, из которых более 70% относятся к сектору малого и среднего бизнеса. При этом общая численность персонала, задействованного в этой индустрии, составляет около 7 тысяч человек.