"Страшилки" про 1000 дронів: у ГУР оцінили темпи виробництва російських "Шахедів"

Росія продовжує нарощувати виробництво далекобійних ударних дронів типу "Шахед" і скорочувати залежність від іноземних комплектуючих. Однак розмови про те, що Збройні сили Російської Федерації незабаром будуть здатні завдавати ударів по Україні "тисячею БПЛА", безпідставні.

На основі наданих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України даних оглядачі Defense Express дійшли висновку, що Росія не здатна здійснювати атаки ударними безпілотниками таких масштабів. І це підтверджують цифри.

За даними ГУР, у 2025 році у РФ заплановано виробництво 79 тисяч апаратів. За словами заступника начальника ГУР МО України Вадима росіяни планували виробництво:

"Герань-2" — 40 000 одиниць

"Гарпія-1" — 5 700 одиниць

"Гербера" та інші хибні цілі — близько 34 000 одиниць

Аналітики зазначили, що "Гарпію-1" випускають в Іжевську на заводі "Купол", і вона відрізняється за конструкцією від "Герань-2", яку виробляють в Алабузі (Татарстан).

За оцінками розвідки, на кінець 2024 року РФ виробляла 2 000 "Герань-2" на місяць, а до травня 2025 року — вже 2 700. Якщо зростання збережеться, у вересні-жовтні місячний випуск досягне 4 000, а в грудні — майже 5 000. Це означає, що навіть у пікові місяці виробництво відповідатиме 130-140 дронам на добу восени та 160-170 взимку. Отже, твердження про 1 000 "Шахедів" на день — не більше ніж міф, підкреслили аналітики.

Навіть з урахуванням помилкових цілей, частка яких може досягати 40%, для накопичення ресурсів РФ потрібно робити паузи в атаках. Наприклад, зараз вони становлять близько 10 днів, до зими 2025 року цей термін може скоротитися до 6 днів.

"Водночас, умовну 1000 "Герань-2" і "Гарпія-1" росіяни зможуть запускати з більш короткими інтервалами, які їм потрібні для накопичення відповідної кількості", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, за інформацією CNN, будівництво на майданчику в особливій економічній зоні "Алабуга" в російській республіці Татарстан, де виробляють ударні БПЛА, різко прискорилося. Зазначалося, що тепер ця зона повністю перейшла від іранської франшизи "Шахедів" до локалізованого виробництва, що свідчить про значне розширення виробництва дронів типу "Шахед".

Оглядачі Defense News зазначили, що у РФ до виробництва БПЛА вже залучено близько 900 компаній, з яких понад 70% належать до сектору малого та середнього бізнесу. При цьому загальна чисельність персоналу, задіяного в цій індустрії, становить близько 7 тисяч осіб.