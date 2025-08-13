$25 тысяч за побег: полиция проводит масштабные обыски по делу переправки уклонистов (видео)

Более 150 обысков одновременно проходят по всей Украине. Правоохранители перекрывают каналы незаконного выезда мужчин призывного возраста через "Шлях" и поддельные медицинские документы.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Национальной полиции проводят более 150 обысков в рамках масштабной спецоперации по ликвидации каналов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщили в Нацполиции.

По информации правоохранителей, под следствие попали организаторы и участники групп, которые помогали уклонистам пересекать границу в обход официальных пунктов пропуска. Для этого использовали схемы через государственную систему "Шлях" или изготавливали поддельные медицинские документы.

Стоимость таких "услуг", по данным следствия, могла достигать 25 тысяч долларов.

Обыски проходят одновременно во всех областях Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

В Нацполиции отметили, что подробности спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

