$25 тисяч за втечу: поліція проводить масштабні обшуки у справі переправлення ухилянтів (відео)

Понад 150 обшуків одночасно відбуваються по всій Україні. Правоохоронці перекривають канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку через "Шлях" та підроблені медичні документи.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції проводять понад 150 обшуків у межах масштабної спецоперації з ліквідації каналів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили в Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, під слідство потрапили організатори та учасники груп, які допомагали ухилянтам перетинати кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Для цього використовували схеми через державну систему "Шлях" або виготовляли підроблені медичні документи.

Вартість таких "послуг", за даними слідства, могла сягати 25 тисяч доларів.

Обшуки проходять одночасно у всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

У Нацполіції зазначили, що подробиці спецоперації буде оприлюднено після завершення всіх слідчих дій.

