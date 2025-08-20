"Порт Оля-4" затоплен наполовину: спутник показал реальное состояние корабля с "Шахедами" (фото)

Сухогруз "Порт Оля-4", который стал целью украинских дронов на военном объекте Российской Федерации на Каспии, получил серьезные повреждения. На фото со спутника показали палубу корабля, которую наполовину залила вода.

Рядом с полузатонувшим кораблем "Порт Оля-4" стоит кран и буксир, пояснил OSINTер в Telegram-канале "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Автор сообщения отметил, что судно стало "трупом", который россияне пытаются спасти и поднять из воды.

Сообщение с фотографией пострадавшего сухогруза, которым РФ везла компоненты для дронов-камикадзе "Шахед", появились утром 20 августа, через пять дней после атаки дронов на военный объект. Не указывается, когда именно сделали фото.

"Вечного плавания", — пожелал "Гарбуз" судну "Порт Оля-4".

Удар по РФ — сухогруз Порт Оля-4 после налета дронов ВСУ Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

