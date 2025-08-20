"Порт Оля-4" затоплений наполовину: супутник показав реальний стан корабля з "Шахедами" (фото)

Суховантаж "Порт Оля-4", який став ціллю українських дронів на військовому об'єкті Російської Федерації на Каспії, отримав серйозні пошкодження. На фото із супутника показали палубу корабля, яку наполовину залила вода.

Поруч з напівзатонулим кораблем "Порт Оля-4" стоїть кран та буксир, пояснив OSINTер у Telegram-каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Автор допису зауважив, що судно стало "трупом", який росіяни намагаються врятувати та підняти з води.

Допис із фото постраждалого суховантажу, яким РФ везла компоненти для дронів-камікадзе "Шахед", з'явився зранку 20 серпня, через п'ять днів після атаки дронів на військовий об'єкт. Не вказується, коли саме зробили фото.

"Вічного плавання", — побажав "Гарбуз" судну "Порт Оля-4".

Удар по РФ — суховантаж Порт Оля-4 після нальоту дронів ЗСУ Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

