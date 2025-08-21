Ракета "Фламинго" на 3 000 км: появились кадры с завода и объяснение, почему такое название (видео)

Украинская ракета "Фламинго" изготавливается в цехах завода Fire Point. Производительность производства — одна ракета в сутки. Рабочие рассказали, что назвали ракету по имени птицы из-за ошибки покраски первого экземпляра.

Видео из производственного цеха опубликовало агентство AP. На видео — помещение предприятия со сборочным конвейером. Журналист рассказал, что рабочие слушают рок-музыку и собирают ракеты на 3 000 км и дроны на 1 600 км.

Медиа пообщалось с директором, конструкторами и рабочими. Во время разговора выяснилось, что точность новейшего украинского средства поражения — 14 м. Производители планируют нарастить мощности и довести производительность до семи ракет в сутки (в месяц — 210 шт.).

Новость дополняется...