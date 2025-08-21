Ракета "Фламінго" на 3 000 км: з'явились кадри з заводу і пояснення, чому така дивна назва (відео)

Українська ракета "Фламінго" виготовляється у цехах заводу Fire Point. Продуктивність виробництва — одна ракета на добу. Робітники розповіли, що назвали ракету за іменем птаха через помилку фарбування першого екземпляра.

Відео з виробничого цеху опублікувало агентство AP. На відео — приміщення підприємства зі складальним конвеєром. Журналіст розповів, що робітники слухають рок-музику та складають ракети на 3 000 км й дрони на 1 600 км.

Медіа поспілкувалось з директором, конструкторами та робітниками. Під час розмови з'ясувалось, що точність новітнього українського засобу ураження — 14 м. Виробники планують наростити потужності і довести продуктивність до семи ракет на добу (на місяць — 210 шт.). Орієнтовний час, коли досягнуть таких показників, — жовтень 2025 року, ідеться у статті.

