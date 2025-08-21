В Италии задержали украинца, подозреваемого в координации диверсии на газопроводах "Северных потоках". Как пишут СМИ, он является отставным капитаном Вооруженных сил Украины и ранее служил в Службе безопасности Украины.

По информации The Wall Street Journal, подозреваемого идентифицировали как Сергея К., который возглавлял небольшую группу солдат и гражданских водолазов, привлеченных к секретной операции по закладке взрывчатки на газопроводах "Северных потоках 1" и "Северных потоках 2" в 2022 году. Операция, известная под кодовым названием "Операция Диаметр", контролировалась бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Итальянская полиция задержала Сергея К. вблизи прибрежного города Сан-Клементе, когда он сопровождал своего сына в университет. Его отследили после того, как он воспользовался украинским паспортом для покупки авиабилетов в Польшу и бронирования отеля в Италии. Подозреваемый находится под стражей, адвоката пока нет, а решение об экстрадиции в Германию примет апелляционный суд в Болонье.

Немецкие прокуроры подозревают Сергея К. в координации диверсии, совместном причинении взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении инфраструктуры. После экстрадиции его доставят к следственному судье Федерального суда Германии, а в случае осуждения ему грозит до 15 лет заключения с возможным уменьшением срока за сотрудничество со следствием.

Также издание отмечает, что диверсия была совершена в сентябре 2022 года и не привела к погибшим или раненым, но повлияла на энергетические рынки Европы, оставив Россию с единственным маршрутом поставок газа в Европу через Украину. Газопроводы "Северных потоков" были одними из крупнейших оффшорных газовых артерий мира, способными ежегодно транспортировать до 110 миллиардов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Более того, в этом году СМИ уже делали предположение, что убитый в Киеве спецслужбами России полковник СБУ Иван Воронич и заместитель в подразделении полковника ССО Романа Червинского могли координировать взрывы на "Северных потоках".

Также издание The Times писало, что диверсию якобы профинансировал украинский бизнесмен, но он не связан с украинскими властями. По информации журналистов, западные спецслужбы решили не обнародовать эту информацию, чтобы защитить Украину.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков". Он подчеркнул, что подобные обвинения выгодны только России и бизнес-группам, заинтересованным в ослаблении санкций против Москвы.