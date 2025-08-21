Був офіцером СБУ і капітаном ЗСУ: хто підозрюється у підриві "Північних потоків"

В Італії затримали українця, підозрюваного у координації диверсії на газопроводах "Північних потоках". Як пишуть ЗМІ, він є відставним капітаном Збройних сил України та раніше служив у Службі безпеки України.

За інформацією The Wall Street Journal, підозрюваного ідентифікували як Сергія К., який очолював невелику групу солдатів і цивільних водолазів, залучених до секретної операції із закладання вибухівки на газопроводах "Північних потоках 1" та "Північних потоках 2" у 2022 році. Операція, відома під кодовою назвою «Операція Діаметр», контролювалася колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Італійська поліція затримала Сергія К. поблизу прибережного міста Сан-Клементе, коли він супроводжував свого сина до університету. Його відстежили після того, як він скористався українським паспортом для купівлі авіаквитків до Польщі та бронювання готелю в Італії. Підозрюваний перебуває під вартою, адвоката наразі не має, а рішення про екстрадицію до Німеччини ухвалить апеляційний суд у Болоньї.

Німецькі прокурори підозрюють Сергія К. у координації диверсії, спільному спричиненні вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні інфраструктури. Після екстрадиції його доставлять до слідчого судді Федерального суду Німеччини, а у разі засудження йому загрожує до 15 років ув’язнення із можливим зменшенням терміну за співпрацю зі слідством.

Також видання зазначає, що диверсія була здійснена у вересні 2022 року та не призвела до загиблих або поранених, але вплинула на енергетичні ринки Європи, залишивши Росію з єдиним маршрутом постачання газу до Європи через Україну. Газопроводи "Північних потоках" були одними з найбільших офшорних газових артерій світу, здатними щорічно транспортувати до 110 мільярдів кубометрів газу.

Вибух на "Північних потоках": хто до цього причетний

Раніше повідомлялося, що в Італії затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Ба більше, цього року ЗМІ вже робили припущення, що убитий у Києві спецслужбами Росії полковник СБУ Іван Вороніч та заступник у підрозділі полковника ССО Романа Червінського могли координувати вибухи на "Північних потоках".

Також видання The Times писало, що диверсію нібито профінансував український бізнесмен, але він не пов'язаний з українською владою. За інформацією журналістів, західні спецслужби вирішили не оприлюднювати цю інформацію, аби захистити Україну.

Водночас президент України Володимир Зеленський спростував причетність України до підриву "Північних потоків". Він наголосив, що подібні звинувачення вигідні лише Росії та бізнес-групам, зацікавленим у послабленні санкцій проти Москви.