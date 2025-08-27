Кремль отвергнет предложения гарантий безопасности Украине от США и Европы: в ISW объяснили заявления россиян

США готовы предоставить европейским союзникам вспомогательные силы в рамках гарантий безопасности для послевоенной Украины, что включает в том числе стратегические средства. Однако риторика российских чиновников в течение последних двух недель свидетельствует о другой позиции Кремля относительно в частности иностранных миротворцев в Украине.

Заявления российских чиновников могут свидетельствовать о том, что Кремль, вероятно, не примет гарантий безопасности от американцев и европейцев. Такое мнение озвучили в американском Институте изучения войны (ISW) в отчете за 26 августа.

США изменили позицию и готовы поддержать любую западную миссию, которая будет обеспечивать мир и безопасность в Украине после завершения российско-украинской войны, хотя ранее у президента Америки Дональда Трампа были другие намерения. Газета Financial Times утверждала 26 августа, что Вашингтон хочет предоставить стратегические средства обеспечения, которые будут включать разведку, средства управления и командования, а также помощь в обеспечении работы ПВО.

"Официальные источники отметили, что такая поддержка США зависит от обязательства европейских государств развернуть "десятки тысяч" военнослужащих в Украине", — говорится в отчете ISW.

Это означает, что украинские войска будут "патрулировать" нейтральные миротворческие военнослужащие, которых разместят за демилитаризованной территорией. При этом европейские "силы сдерживания" будут действовать глубже на территории Украины как "третья линия обороны", в то время как американские средства будут действовать в тылу.

Риторика россиян относительно гарантий безопасности союзников Украины

ISW пишет, что российские чиновники неоднократно отвергали гарантии безопасности. Хотя министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 20 августа, что Россия поддерживает гарантии безопасности и называл страны, которые их могут обеспечить, через некоторое время его риторика изменилась.

Так, недавно Сергей Лавров заявил, что США не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины.

Мария Захарова, спикер МИД России, 18 августа публично заявила, что Кремль отвергает "любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

В ISW считают, что подобная риторика свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, не согласится на гарантии безопасности в том виде, который сейчас предлагают США и европейские лидеры.

"Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники", — говорится в отчете.

В то же время в США считают, что Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут договориться и о территории, и о гарантиях безопасности для Украины. Такое мнение высказал 21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью для Fox News.

Напомним, 27 августа специальный представитель Дональд Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с украинцами в Нью-Йорке.