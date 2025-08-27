Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи: в ISW пояснили заяви росіян

США готові надати європейським союзникам допоміжні сили у межах гарантій безпеки для післявоєнної України, що включає зокрема стратегічні засоби. Однак риторика російських високопосадовців упродовж останніх двох тижнів свідчить про іншу позицію Кремля щодо зокрема закордонних миротворців в Україні.

Заяви російських чиновників можуть свідчити про те, що Кремль, ймовірно, не прийме гарантій безпеки від американців та європейців. Таку думку озвучили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 26 серпня.

CША змінили позицію і готові підтримати будь-яку західну місію, яка забезпечуватиме мир та безпеку в Україні після завершення російсько-української війни, хоча раніше у президента Америки Дональда Трампа були інші наміри. Газета Financial Times стверджувала 26 серпня, що Вашингтон хоче надати стратегічні засоби забезпечення, які включатимуть розвідку, засоби управління і командування, а також допомогу у забезпеченні роботи ППО.

"Офіційні джерела зазначили, що така підтримка США залежить від зобов'язання європейських держав розгорнути "десятки тисяч" військовослужбовців в Україні", — йдеться у звіті ISW.

Це означає, що українські війська "патрулюватимуть" нейтральні миротворчі військовослужбовці, яких розмістять за демілітаризованою територією. При цьому європейські "сили стримування" діятимуть глибше на території України як "третя лінія оборони", у той час як американські засоби діятимуть у тилу.

Риторика росіян щодо гарантій безпеки союзників Україні

ISW пише, що російські чиновники неодноразово відкидали гарантії безпеки. Хоча міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв 20 серпня, що Росія підтримує гарантії безпеки і називав країни, які їх можуть забезпечити, через деякий час його риторика змінилася.

Так, нещодавно Сергій Лавров заявив, що США не повинні нести відповідальність за післявоєнну безпеку України.

Марія Захарова, речниця МЗС Росії, 18 серпня публічно заявила, що Кремль відкидає "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

В ISW вважають, що подібна риторика свідчить про те, що Кремль, ймовірно, не погодиться на гарантії безпеки у тому вигляді, який наразі пропонують США та європейські лідери.

"Кремль, ймовірно, відхилить пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники", — йдеться у звіті.

Водночас у США вважають, що Володимир Зеленський та Володимир Путін зможуть домовитися і про території, і про гарантії безпеки для України. Таку думку висловив 21 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю для Fox News.

Нагадаємо, 27 серпня спеціальний представник Дональд Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з українцями у Нью-Йорку.