Каждый месяц по 35 бойцов: в РФ вынесли приговоры нескольким сотням военным ВСУ за участие в Курской операции

Россияне до 25 августа вынесли приговоры по статье о "террористическом акте" 305 украинским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях в Курской области. Сроки заключения составляют от 13 до 28 лет, известно также о случае пожизненного лишения свободы, а дела российский суд рассматривает в ускоренном порядке.

Всего в Курской области россияне захватили в плен не менее 525 военнослужащих ВСУ, как свидетельствуют данные OSINT-аналитиков и других источников. Об этом пишет издание The Insider.

Около половины захваченных в плен военных ВСУ судьи 2-го Западного окружного военного суда уже вынесли приговоры. Практически все они обвиняются по статье о "террористическом акте". Также, как свидетельствуют данные следственного комитета, украинских военных, участвовавших в Курской операции, обвиняют в..:

"незаконное пересечение границы";

"блокировании населенного пункта";

"препятствовании эвакуации".

Как свидетельствуют данные правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", фактически украинских военных в Курской области обвиняют за службу в рядах ВСУ и участие в боевых действиях на территории России. Это якобы "нарушает их право на справедливый суд, а также права и свободы, которые предусматривает Женевская конвенция.

Руководитель проекта, Сергей Давидис, отметил в комментарии изданию, что преследование военнопленных по статье о "терроризме" противоречит и нарушает нормы международного права. По его словам, признаки, которые якобы характеризуют "терроризм" в обвинениях в отношении украинских военных, притянуты к действиям пленных "искусственно".

Отметим, что самого правозащитника Давидиса в России в августе заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, сообщало "Радіо Свобода".

В перечне осужденных — не только украинцы, но и граждане других стран, в частности Грузии. Их дополнительно привлекают к ответственности по обвинению в "найме".

Заключение украинских военнопленных за участие в боевых действиях на Курщине

Издание отмечает, что сроки заключения "курских" военнопленных составляют от 13 до 28 лет. Однако есть как минимум один зафиксированный случай пожизненного лишения свободы, и при этом ни одного оправдательного приговора.

В среднем реальный срок лишения свободы составляет 15,7 года.

Осужденные в Курской области пленные первые несколько лет должны отбывать наказание в тюрьмах с максимальным уровнем изоляции. После этого их переведут в более "свободные" колонии строгого режима, пишет медиа.

Выносить приговоры украинским военным российский суд начал с декабря 2024 года. Сначала осудили нескольких пленных, и с тех пор в среднем каждый месяц приговоры объявляют не менее 35 военным ВСУ, которые принимали участие в боевых действиях на Курщине.

Напомним, 26 августа Институт изучения войны сообщил, что в РФ нашли виновных в обороне в Курской области.

Также 11 августа в The Washington Post опубликовали подробности операции в Курской области.